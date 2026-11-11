Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αποφασίστηκε πρόσφατα να εγκαταλείψει το σπίτι του και πλέον διαμένει το τρέχον διάστημα σε στρατιωτική βάση, εξαιτίας απειλών του Ιράν κατά της ζωής του, ανέφερε χθες Τρίτη (10/11) η New York Times, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Το Ιράν έχει εντείνει τις προσπάθειές του να πλήξει αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και κυβερνητικά στελέχη και τα σχέδια που απεργάζεται εναντίον Αμερικανών έχουν φθάσει σε «προχωρημένα στάδια», σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο αξιωματούχου της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρμόδιου για υποθέσεις πληροφοριών και ασφαλείας, που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της νεοϋορκέζικης εφημερίδας, το πόσο σοβαρή είναι η απειλή για τη ζωή του κ. Μπέσεντ δεν είναι σαφές.

Η Τεχεράνη έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε αξιωματούχους ή πολίτες στο έδαφος των ΗΠΑ.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πως η δυνατότητα του Ιράν να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιθέσεις στην αμερικανική επικράτεια ή σε άλλες χώρες είναι μάλλον περιορισμένες.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε αμέσως όταν το Ρόιτερς του ζήτησε σχόλιο.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ενσαρκώνει, είναι το πρόσωπο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης», της οικονομικής πτυχής του πολέμου εναντίον του Ιράν, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι βομβαρδισμοί στο Ιράν και η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, το άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και ανάγκασαν εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς, ήδη τις πρώτες ώρες της επίθεσης, ήταν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.