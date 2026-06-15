Σύμφωνα με τη Νew York Times, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει με σαφήνεια ότι η επίτευξη μιας οριστικής και βιώσιμης συμφωνίας γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αμερικανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που οι τελικές συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει η Ουάσιγκτον στην πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναδεικνύει μια κομβική πτυχή των διαπραγματεύσεων που αφορά την παγκόσμια οικονομία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υποστηρίζει ότι η τρέχουσα συμφωνία διασφαλίζει τη μόνιμη και ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, αποκλείοντας την επιβολή οποιωνδήποτε τελών ή οικονομικών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα.