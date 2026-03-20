Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, βρίσκεται υπό ποινική έρευνα από τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακά γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ξεχωριστές έρευνες διεξάγονται από τα γραφεία των εισαγγελέων στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν και ασχολούνται με τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, σε συνεργασία με πράκτορες της Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και των Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανές συναντήσεις του με εμπόρους ναρκωτικών και τυχόν αιτήματα δωρεών για την προεδρική του εκστρατεία.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια και δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα οδηγήσουν σε απαγγελία κατηγοριών. Πηγές που επικαλείται το Reuters επισημαίνουν ότι ο Πέτρο δεν αποτελεί κύριο στόχο, αλλά οι πράξεις του αναφέρονται σε ευρύτερες έρευνες για ναρκοτρομοκρατία και εμπορία ναρκωτικών.

Η προεδρία της Κολομβίας δεν απάντησε άμεσα για σχολιασμό, ενώ οι εκπρόσωποι των εισαγγελιών στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν δεν θέλησαν να σχολιάσουν.