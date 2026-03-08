Η New York Times αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της ότι το Ιράν ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει σημαντικό απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο βρίσκεται θαμμένο κάτω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας στο Ισφαχάν, μετά τις αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμούν ότι το Ιράν –ή ακόμη και άλλοι παράγοντες– θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ουράνιο, μέσω ενός πολύ στενού σημείου εισόδου, στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα μπορούσε να μετακινηθεί το υλικό, το οποίο βρίσκεται σε αέρια μορφή και αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία. Ωστόσο, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά την εγκατάσταση στην Ισφαχάν και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν έγκαιρα οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς του από την Ιρανική Κυβέρνηση ή άλλες ομάδες.

Το συγκεκριμένο απόθεμα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στοιχείο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, σε περίπτωση που το Ιράν αποφάσιζε να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Ιράν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ασταθής λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η τύχη του ουρανίου και τα ενδεχόμενα μέτρα για τη διασφάλισή του, αποτελούν βασικό ζήτημα για την Αμερικανική Κυβέρνηση.