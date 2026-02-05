Το θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τελικά αύριο Παρασκευή στη Μουσκάτ, στο Ομάν, στις 10:00 το πρωί, συνεχίζεται, καθώς το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, είναι έτοιμο να ανοίξει τη συζήτηση και πέρα από το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Όλοι προχώρησαν σε μικρές παραχωρήσεις»

Το Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτός από το πυρηνικό του πρόγραμμα, είναι έτοιμο να συζητήσει και για τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και για το ρόλο των συμμάχων του στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη το πρωί οι ΗΠΑ ενημέρωναν το Ιράν πως δεν αποδέχονται τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης όλα άλλαξαν με τους Αμερικανούς να αποδέχονται την αλλαγή της τοποθεσίας. Το Ιράν φέρεται να έκανε την παραχώρηση αυτή στη λογική ότι «όλοι προχώρησαν σε μικρές παραχωρήσεις», είπαν πηγές της αμερικανικής εφημερίδας.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν επικεντρωμένες κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις δυνατότητες του Ιράν, αναφέρεται στο δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές.

«Μας ζήτησαν να κάνουμε τη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι Ιρανοί»

Πληροφορίες του Axios ανέφεραν χθες ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή, επανέρχονται σε ισχύ, καθώς αρκετοί ηγέτες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην Κυβέρνηση Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης, ζητώντας να μην υλοποιηθούν οι απειλές αποχώρησης, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο αμερικανικό μέσο.

«Μας ζήτησαν να διατηρήσουμε τη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί. Έχουμε πει στους Άραβες ότι θα πραγματοποιήσουμε τη συνάντηση εφόσον το επιμένουν. Όμως είμαστε πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Παράλληλα, ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να προχωρήσει στη συνάντηση «από σεβασμό» προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, και «προκειμένου να συνεχιστεί η διπλωματική οδός».

Σημειώνεται ότι το αδιέξοδο είχε προκαλέσει φόβους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα στρεφόταν σε στρατιωτική δράση. Τουλάχιστον εννέα χώρες της περιοχής απευθύνθηκαν στον Λευκό Οίκο στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, παροτρύνοντας έντονα τις ΗΠΑ να μην ακυρώσουν τη συνάντηση.