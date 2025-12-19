Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Μούσα Χασάγια, ένας 70χρονος αγρότης από την Ουγκάντα.

Ζει με τις 12 συζύγους του, με τις οποίες έχει αποκτήσει 112 παιδιά, ενώ έχει γίνει παππούς 900 φορές.

Όταν παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, ο Μούσα ήταν μόλις 17 ετών, και στα 18 του, δηλαδή το 1971 γεύτηκε για πρώτη φορά τη χαρά της πατρότητας.

Από τότε, πολλά παιδιά έχουν περάσει από τις κούνιες του. Σήμερα, η οικογένεια του Μούσα ζει σε ένα συγκρότημα 12 υπνοδωματίων, και σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει το σεξ.

Σε συνεντεύξεις του έχει αναφέρει τα εξής: «Προειδοποιώ όσους επιθυμούν να παντρευτούν περισσότερες από τέσσερις γυναίκες να μην το κάνουν γιατί τα πράγματα δεν θα πάνε καλά», υπενθυμίζοντας ότι κι αυτός έπρεπε να παρατήσει το σχολείο όταν ήταν 16 ετών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στα 70 του χρόνια μπορεί να διακρίνει τα παιδιά και τα εγγόνια του χωρίς να τα ξέρει όλα ονομαστικά. Επίσης ζητά από τις γυναίκες του να αρχίσουν να παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια…

Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για την απίστευτη ιστορία του: