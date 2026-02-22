Τα σχέδια του Ιράν για την αντιμετώπιση επίθεσης από τις ΗΠΑ ξετυλίγονται μέσα από ένα εκτενές, αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times.

Η εφημερίδα, σημειώνει ότι στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν αντιμετώπιζε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο και την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να καθοδηγήσει τη χώρα, τον Αλί Λαριτζανί, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Ποιος είναι ο Λαριτζανί

Έκτοτε, ο κ. Λαριτζανί, ένας 67χρονος βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κυβερνά ουσιαστικά τη χώρα. Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, έναν καρδιοχειρουργό που έγινε πολιτικός, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι «είμαι γιατρός, όχι πολιτικός» και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν.

Αυτή η περιγραφή της ανόδου του Λαριτζανί και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, εν όψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του Χαμενεΐ, τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι αξιωματούχοι και τα μέλη των Φρουρών μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν με ειλικρίνεια εσωτερικά κυβερνητικά θέματα.

Το χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων του Λαριτζανί έχει αυξηθεί σταθερά τους τελευταίους μήνες. Ήταν υπεύθυνος για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων με τη χρήση θανατηφόρας βίας, οι οποίες απαιτούσαν το τέλος της ισλαμικής διακυβέρνησης. Επί του παρόντος, καταστέλλει τη διαφωνία, συνεργάζεται με ισχυρούς συμμάχους όπως η Ρωσία και περιφερειακούς παράγοντες όπως το Κατάρ και το Ομάν και επιβλέπει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Επίσης, καταρτίζει σχέδια για τη διαχείριση της χώρας σε περίπτωση πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτές συγκεντρώνουν δυνάμεις στην περιοχή.

Η εντολή Χαμενεΐ στον Λαριτζανί και σε στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς συνεργάτες

«Είμαστε έτοιμοι στη χώρα μας», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του στο Al Jazeera κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, αυτόν το μήνα. «Είμαστε σίγουρα πιο ισχυροί από πριν, έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους επτά, οκτώ μήνες, εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο και δεν θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο αλλά αν μας τον επιβάλουν, θα ανταποκριθούμε».

Ο Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή στον Λαριτζανί και σε μια χούφτα άλλων στενών πολιτικών και στρατιωτικών συνεργατών του να διασφαλίσουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβιώσει όχι μόνο από τις αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες αλλά και από οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας των κορυφαίων ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους έξι ανώτερους αξιωματούχους και τα μέλη της Φρουράς.

Ο Νάσερ Ιμανί, ένας συντηρητικός αναλυτής κοντά στην κυβέρνηση, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη από την Τεχεράνη ότι ο Χαμενεΐ έχει μακροχρόνια και στενή σχέση με τον Λαριτζανί και ότι ο ανώτατος ηγέτης στράφηκε προς αυτόν σε αυτή την περίοδο οξείας στρατιωτικής και ασφαλείας κρίσης.

Απόλυτη εμπιστοσύνη Χαμενεΐ στον Λαριτζανί

«Ο ανώτατος ηγέτης εμπιστεύεται πλήρως τον Λαριτζάνι, πιστεύει ότι ο Λαριτζάνι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την ευαίσθητη συγκυρία λόγω του πολιτικού του ιστορικού, της οξυδερκής σκέψης και των γνώσεών του», δήλωσε ο κ. Ιμανί. «Βασίζεται σε αυτόν για αναφορές σχετικά με την κατάσταση και πρακτικές συμβουλές. Ο ρόλος του Λαριτζανί θα είναι πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο Λαριτζάνι προέρχεται από μια ελίτ πολιτική και θρησκευτική οικογένεια και για 12 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το 2021, του ανατέθηκε η διαπραγμάτευση μιας συνολικής στρατηγικής συμφωνίας 25 ετών με την Κίνα, αξίας δισεκατομμυρίων.

Τα τέσσερα επίπεδα διαδοχής σε στρατιωτικές και κυβερνητικές θέσεις

Σύμφωνα με τους έξι ανώτερους αξιωματούχους και τα μέλη της Φρουράς, ο Χαμενεΐ έχει εκδώσει μια σειρά οδηγιών. Όρισε τέσσερα επίπεδα διαδοχής για κάθε στρατιωτική διοίκηση και κυβερνητική θέση που ορίζει ο ίδιος προσωπικά. Επίσης, ζήτησε από όλους όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις να ορίσουν έως και τέσσερις αντικαταστάτες και ανέθεσε ευθύνες σε έναν στενό κύκλο εμπιστευτικών προσώπων, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας μαζί του ή σε περίπτωση θανάτου του.

Κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύρραξης με το Ισραήλ, ο Χαμενεΐ όρισε τρεις υποψήφιους που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν. Δεν έχουν ποτέ δημοσιοποιηθεί τα ονόματά τους, αλλά ο κ. Λαριτζάνι σχεδόν σίγουρα δεν βρίσκεται μεταξύ τους, καθώς δεν είναι ανώτερος σιίτης κληρικός — βασική προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάδοχο.

Ωστόσο, ο Λαριτζανι ανήκει στον στενό κύκλο εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ, ο οποίος περιλαμβάνει τον κορυφαίο στρατιωτικό σύμβουλό του και πρώην αρχηγό των Φρουρών, Υποστράτηγο Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, τον Ταξίαρχο Mohammad Bagher Ghalibaf, πρώην διοικητή της Φρουράς και νυν πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον οποίο ο κ. Χαμενεΐ έχει ορίσει ως de facto αναπληρωτή του για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, και τον αρχηγό του επιτελείου του, τον κληρικό Ali Asghar Hejazi.

Τα διδάγματα από την επίθεση του Ισραήλ

Μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία εξόντωσε την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν στις πρώτες ώρες του πολέμου. Μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Χαμενεΐ διόρισε τον Λαριτζανί γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και δημιούργησε ένα νέο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Αλί Σαμκάνι, για τη διαχείριση των στρατιωτικών υποθέσεων σε καιρό πολέμου.

«Ο Χαμενεΐ αντιμετωπίζει την πραγματικότητα που έχει μπροστά του», δήλωσε ο Βάλι Νασρ, εμπειρογνώμονας για το Ιράν και τη σιιτική θεοκρατία του στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

«Αναμένει να γίνει μάρτυρας και σκέφτεται ότι αυτό είναι το σύστημά του και η κληρονομιά του, και θα παραμείνει μέχρι το τέλος», δήλωσε ο κ. Νασρ, προσθέτοντας: «Διανέμει την εξουσία και προετοιμάζει το κράτος για το επόμενο μεγάλο γεγονός, τόσο τη διαδοχή όσο και τον πόλεμο, γνωρίζοντας ότι η διαδοχή μπορεί να είναι συνέπεια του πολέμου».

Η προετοιμασία του Ιράν για χτύπημα από τις ΗΠΑ

Το Ιράν λειτουργεί με βάση το σενάριο ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ είναι αναπόφευκτες και επικείμενες, ακόμη και αν οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται διπλωματικά για μια πυρηνική συμφωνία, σύμφωνα με τους έξι αξιωματούχους και τα τρία μέλη της Φρουράς. Ανέφεραν ότι το Ιράν έχει θέσει όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις του σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και προετοιμάζεται να αντισταθεί σθεναρά.

Η χώρα τοποθετεί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων κατά μήκος των δυτικών συνόρων της με το Ιράκ — αρκετά κοντά ώστε να χτυπήσουν το Ισραήλ — και κατά μήκος των νότιων ακτών της στον Περσικό Κόλπο, εντός της εμβέλειας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και άλλων στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν τα τρία μέλη της Φρουράς και τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει κλείσει περιοδικά τον εναέριο χώρο του για να δοκιμάσει πυραύλους. Επίσης, πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο, κλείνοντας για λίγο τα Στενά του Ορμούζ, ένα σημαντικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και άλλα φορτία.

Όλο αυτό το διάστημα, ο κ. Χαμενεΐ διατηρεί μια προκλητική στάση. «Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα είναι σε θέση να σηκωθεί ξανά», δήλωσε σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα. Απειλούσε επίσης να βυθίσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στα κοντινά ύδατα.

Σε περίπτωση πολέμου, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τα τάγματα της πολιτικής πολιτοφυλακής Basij, θυγατρική των Φρουρών, θα αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με τρεις μέλη των Φρουρών και δύο ανώτερους αξιωματούχους. Οι πολιτοφυλακές θα εγκαταστήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να προλάβουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Προετοιμασία και για πολιτική επιβίωση – Ποιος θα μπορούσε να είναι ο «Ντέλσι του Ιράν»

Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία δεν προετοιμάζεται μόνο για στρατιωτικές και ασφαλιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και για τη δική της πολιτική επιβίωση. Αυτές οι συζητήσεις, όπως περιγράφονται από έξι αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το σχεδιασμό, αγγίζουν μια σειρά θεμάτων, όπως το ποιος θα διαχειριστεί τη χώρα αν ο Χαμενεΐ και οι ανώτεροι αξιωματούχοι σκοτωθούν, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο «Ντέλσι του Ιράν» — μια αναφορά στη Ντέλσι Ροντρίγκες, την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας που έκανε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για να διοικήσει τη χώρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολά Μαδούρο.

Ο Λαριτζανί βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τους τρεις αξιωματούχους. Ακολουθεί ο στρατηγός Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κάπως εκπληκτικά, ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί, ο οποίος έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από τον κύκλο του Χαμενεΐ, βρίσκεται επίσης στη λίστα.

Κάθε ένας από αυτούς τους άνδρες έχει ιστορικό που θα περιορίσει την αποδοχή του από έναν οργισμένο λαό, είτε πρόκειται για κατηγορίες για οικονομική διαφθορά, είτε για συνενοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δολοφονίας τουλάχιστον 7.000 άοπλων διαδηλωτών σε διάστημα τριών ημερών (ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν επαληθεύσει αυτόν τον αριθμό λένε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά).

Ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του International Crisis Group για το Ιράν, δήλωσε ότι η ηγεσία έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης αλλά οι επιπτώσεις ενός πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απρόβλεπτες. Ο ανώτατος ηγέτης, είπε, «είναι λιγότερο ορατός, πιο ευάλωτος, αλλά εξακολουθεί να είναι η υπερκόλλα που κρατάει το σύστημα ενωμένο και όλοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν είναι πλέον εκεί, θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί η συνοχή του συστήματος».

Οι συναντήσεις Λαριτζανί με διεθνείς παράγοντες

Τον τελευταίο μήνα, η ορατότητα του Λαριτζανί έχει αυξηθεί, ενώ η ορατότητα του Προέδρου Πεζεσκιάν έχει μειωθεί. Πέταξε στη Μόσχα για να συμβουλευτεί τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και συναντήθηκε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ανάμεσα σε συναντήσεις με Αμερικανούς και Ιρανούς διαπραγματευτές για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει δώσει τηλεοπτικές συνεντεύξεις διάρκειας πολλών ωρών σε ιρανικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, πιο συχνά από τον πρόεδρο, και δημοσιεύει τακτικά περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως φωτογραφίες του να βγάζει selfie με Ιρανούς, να επισκέπτεται ένα θρησκευτικό ιερό και να χαιρετά από την πόρτα ενός αεροπλάνου.

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν φαίνεται να έχει αποδεχτεί να παραχωρήσει την εξουσία στον Λαριτζανί. Ο πρόεδρος δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι είχε προτείνει στον Λαριτζάνι να άρει τους περιορισμούς στο διαδίκτυο, επειδή έβλαπταν το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν μια συγκλονιστική παραδοχή ότι, για να γίνουν τα πράγματα, ακόμη και ο πρόεδρος έπρεπε να απευθυνθεί στον Λαριτζάνι.

Τον Ιανουάριο, εν μέσω της καταστολής των διαδηλώσεων, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν πρώην διπλωμάτη. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα επιτεθεί στο Ιράν αν εκτελέσει οποιονδήποτε διαδηλωτή, και ο Γουίτκοφ επικοινώνησε με τον Αραγτσί για να ρωτήσει αν οι εκτελέσεις είχαν προγραμματιστεί ή είχαν ακυρωθεί, ανέφεραν.

Ανησυχώντας να προλάβει τυχόν παρεξηγήσεις, οι δύο ανώτεροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Αραγτσί τηλεφώνησε στον Ιρανό πρόεδρο για να ρωτήσει αν μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Γουίτκοφ. Ο Πεζεσκιάν απάντησε ότι δεν γνώριζε και ότι έπρεπε να καλέσει τον Λαριτζάνι για έγκριση.

Πηγή: New York Times