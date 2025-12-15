Η Αυστραλία έχει βυθιστεί στο πένθος έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου. Καίριας σημασίας για να μην θρηνήσει η χώρα περισσότερα θύματα ήταν η παρέμβαση δύο πολιτών, που αφόπλισαν τους δράστες.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο ήρωας σε αυτή την τραγωδία ήταν ένας, όμως στην πορεία αποκαλύφτηκε πως υπήρχε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε να μπει τέλος στο επεισόδιο. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος, άγνωστος μέχρι πρότινος, σωτήρας δέχτηκε πυρά από αστυνομικούς και ξυλοκοπήθηκε επειδή τον μπέρδεψαν με έναν από τους ενόπλους.

Η Daily Mail δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον εν λόγω άνδρα να ανεβαίνει προσεκτικά σε πεζογέφυρα, λίγα λεπτά αφού οι δράστες είχαν ανοίξει πυρ κατά του πλήθους. Ο ένας από τους επιτιθέμενους κείτεται τραυματισμένος στο έδαφος, ο άγνωστος ήρωας κλωτσά το όπλο ώστε να το απομακρύνει από το χέρι του και στη συνέχεια απομακρύνεται με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επιχείρηση.

Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί, ενώ στη συνέχεια υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας πλησιάζουν. Μέσα στο χάος, τελικά, δέχτηκε πυρά από την αστυνομία και αμέσως μετά περικυκλώθηκε από πολίτες, οι οποίοι, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους τρομοκράτες, του επιτέθηκαν. Ο άνδρας γρονθοκοπήθηκε και αναγκάστηκε να αμυνθεί, πριν τελικά ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του.

Δείτε το βίντεο:

Ποιος είναι ο άτυχος ήρωας

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Άλισον Μπάτισον, ο άνδρας είναι πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή, ζει στην Αυστραλία εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο παραμένει με προσωρινή βίζα. Έχει Αυστραλή σύζυγο και παιδιά με αυστραλιανή υπηκοότητα.

Όπως δήλωσε η ίδια, ο πελάτης της μόλις είχε φτάσει στην παραλία, όταν άκουσε πυροβολισμούς και, ενώ οι περισσότεροι έτρεχαν να απομακρυνθούν, εκείνος κατευθύνθηκε προς τον κίνδυνο. «Βγήκε από ταξί, άκουσε τους πυροβολισμούς, είδε άλλους να τρέχουν μακριά και εκείνος έτρεξε προς τον ήχο των πυροβολισμών» ανέφερε.

Στο μεταξύ, ένας ακόμη πολίτης, ο Άχμεντ ελ Άχμεντ, ο οποίος πάλεψε σώμα με σώμα και αφαίρεσε όπλο από έναν από τους φερόμενους ως δράστες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο μουσουλμάνος πατέρας δύο κοριτσιών, ηλικίας πέντε και έξι ετών, είχε φτάσει στο Σίδνεϊ από τη Συρία πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Η μητέρα του δήλωσε ότι ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε πως ο γιος της ήταν ένας από τους ανθρώπους που έσωσαν αμέτρητες ζωές.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, εξήραν τον ηρωισμό των πολιτών, τονίζοντας ότι μέσα στο σκοτάδι υπήρξε και ελπίδα.

Ένας από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικά πυρά, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι στο όχημα των δραστών εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν με ασφάλεια.

Η επίθεση έχει επισήμως χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια, με τις έρευνες να τη συνδέουν με στοχευμένη αντισημιτική επίθεση. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα κορίτσι δέκα ετών, ενώ, δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.