Την πρόθεσή του να συζητήσει απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, το φλέγον ζήτημα των νέων τελωνειακών δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον, γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι. Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στη συμπερίληψη της Αυστραλίας στη λίστα των εμπορικών εταίρων που πλήττονται από τα νέα αμερικανικά οικονομικά μέτρα.

Το νέο πεδίο εμπορικής έντασης άνοιξε την περασμένη Παρασκευή (24/7), όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή νέων δασμών, ύψους 10% έως 12,5%, σε εισαγωγές από 60 συνολικά χώρες. Το μέτρο αυτό αντικαθιστά τον προσωρινό δασμό του 10% που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το αμερικανικό επιχείρημα πίσω από αυτή την κίνηση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι τα εν λόγω κράτη δεν έχουν καταφέρει να πατάξουν αποτελεσματικά το εμπόριο αγαθών που προέρχονται από καταναγκαστική εργασία.

Διπλωματική αντεπίθεση

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, χαρακτηρίζοντας τους νέους αμερικανικούς δασμούς ως «αδικαιολόγητους» και ξεκαθαρίζοντας πως κεντρικός της στόχος είναι η πλήρης κατάργησή τους.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν σχεδιάζει να φέρει το θέμα στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αλμπανέζι ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας «βεβαίως».

«Θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων Αυστραλίας-ΗΠΑ, κάτι που έχουμε κάνει ήδη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αυστραλός πρωθυπουργός, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Καμπέρας να μην αφήσει το ζήτημα αναπάντητο.

Αυστηρό πλαίσιο κατά της σύγχρονης δουλείας

Αντικρούοντας τις αμερικανικές αιτιάσεις περί ελλιπούς ελέγχου στην καταναγκαστική εργασία, ο Άντονι Αλμπανέζι υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ακολουθεί η χώρα του. Όπως εξήγησε, η Αυστραλία όχι μόνο λαμβάνει αυστηρότατα μέτρα για την πάταξη της σύγχρονης δουλείας, αλλά βρίσκεται ήδη σε διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Το αυστραλιανό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συστηματική επέκταση των ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και επιβολή βαρύτατων ποινών και σημαντικών προστίμων σε όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία.