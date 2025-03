Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι σκότωσαν ένα ανώτερο στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, σε μια επίθεση που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε ότι αμερικανικές δυνάμεις σε «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας στη βορειοδυτική Συρία» «στόχευσαν και σκότωσαν τον Μουμάχμεντ Γιουσούφ Ζίγια Ταλάχ, ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν».

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria

On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

