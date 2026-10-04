Αντί για το αυστηρό πρωτόκολλο του αμερικανικού Πενταγώνου, αυτή τη φορά επέλεξε τα παρκέ για να αφήσει το στίγμα του. Ο λόγος για τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος απέδειξε μπροστά στην κάμερα πως διαθέτει αθλητικό ταλέντο.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ ευστοχίας

Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που κυκλοφορεί ευρέως τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον καταγράφει να δοκιμάζει τις ικανότητές του στην καλαθοσφαίριση. Στέκεται πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων και ξεκινά μια εντυπωσιακή επίδειξη. Παίρνοντας την μπάλα στα χέρια του, κοιτάζει με αυτοπεποίθηση τον φακό και προαναγγέλλει τον αριθμό «δέκα». Αμέσως μετά, αρχίζει να σουτάρει με χαρακτηριστική άνεση, βρίσκοντας στόχο στις εννέα από τις δέκα συνολικά προσπάθειες.