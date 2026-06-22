O βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του παραιτηθέντος Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, και έλαβε την υποστήριξη του μόνου άλλου, ήδη δεδηλωμένου υποψηφίου, του πρώην Υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί «σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης», δήλωσε μέσω του X ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εξελέγη βουλευτής την περασμένη Πέμπτη και θεωρείται φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος και ταυτόχρονα στην Ντάουνινγκ Στριτ. «Είμαι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μπέρναμ στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ:

«Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπεύθυνο τρόπο. Θα συμμετάσχω ως μέρος αυτής της διαδικασίας. Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό ακριβώς θα επιτευχθεί. Καθώς προχωράμε, η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επιστρέψει η χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται.

Οι άνθρωποι θέλουν να δουν πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Το Εργατικό Κίνημα ήταν πάντα στο ισχυρότερο σημείο του, όταν κοιτάζει μπροστά με αυτοπεποίθηση και σκοπό. Αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ​​και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Άντι Μπέρναμ:

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period. His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Το μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανάρτησε στο X.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

Ο Στάρμερ υπόσχεται την υποστήριξή του στον επόμενο Πρωθυπουργό

Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και θα προσφέρει στον διάδοχό του την πλήρη υποστήριξή του.

«Γνωρίζουν καλά ότι κληρονομούν μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι πριν από δύο χρόνια», ανέφερε. Στη συνέχεια, ο Στάρμερ ευχαρίστησε τους φίλους και τους συναδέλφους του, που ήταν στο πλευρό του εδώ και έξι χρόνια.