Ο βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έχει την «καθολική του αλληλεγγύη», αφού ο ουκρανός πρόεδρος διατύπωσε με σφοδρότητα την διαφωνία του για την συμφωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην συνέχεια κάλεσε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία της χώρας.

Ο Αντι Μπέρναμ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν την σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επομένων ημερών.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η συνομιλία έρχεται μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, με τελευταία την σημερινή επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια κατά την οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού» και «του αξίζει να υποστηριχθεί», δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού και αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Οι δηλώσεις που έρχονται από το εξωτερικό το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν ότι κάνει καλά την δουλειά του. Του αξίζει να υποστηριχθεί», γράφει σε ανάρτησή του ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.