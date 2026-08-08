Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξήρε την ετοιμότητα και το σθένος των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καλώντας παράλληλα τις μουσουλμανικές χώρες να ενισχύσουν την ενότητά τους και να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις απέναντι, όπως ανέφερε, σε «εχθρικούς ξένους».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετώπισαν με αποφασιστικότητα αυτό που χαρακτήρισε «τον πιο ακριβό στρατό του κόσμου».

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν έχουν αποδείξει την ετοιμότητά τους, την ικανότητά τους και τη δύναμή τους απέναντι στον πιο ακριβό στρατό του κόσμου. Όταν οι μουσουλμάνοι στέκονται ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο κάθε πρόκληση από κακόβουλους ξένους. Ήρθε η ώρα να βασιστούμε μόνο στους εαυτούς μας και να αγκαλιάσουμε την αληθινή αδελφότητα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμπάς Αραγτσί.

Iran’s Powerful Armed Forces have shown their readiness, capability, and might in face of the world’s most expensive military. When Muslims stand together, we can face every challenge by malicious outsiders head-on. Time to rely only on ourselves and embrace true brotherhood. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 7, 2026

Η τοποθέτηση του Αραγτσί έγινε λίγες ώρες μετά την υπογραφή στη Μέκκα της κοινής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Οι τρεις χώρες είναι μουσουλμανικά κράτη με στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η συμφωνία υπογράφηκε σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας, κατά την οποία ιρανικοί πύραυλοι έχουν πλήξει στόχους σε χώρες του Κόλπου που αποτελούν σημαντικούς εξαγωγείς πετρελαίου.