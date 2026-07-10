Στο Ομάν μεταβαίνει το Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ηγούμενος διπλωματικής αποστολής. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές διεργασίες για την εκτόνωση της κρίσης εντείνονται. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία υπογράμμισε την ετοιμότητα του Ισλαμαμπάντ να λειτουργήσει ως μεσολαβητής.

«Συζητήσαμε την εξελισσόμενη περιφερειακή κατάσταση και υπογραμμίσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αυτοσυγκράτηση, ο διάλογος και η διπλωματία ώστε να διαφυλαχθούν τα οφέλη της ειρήνης που κερδίσαμε με δυσκολία τους τελευταίους μήνες», επεσήμανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ είχε συνομιλίες για το ίδιο ζήτημα και με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους δέσμευση στην προστασία των θαλάσσιων οδών και την εμπέδωση της μακροπρόθεσμης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.