Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφθασε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Νέο Δελχί για να εκπροσωπήσει την Τεχεράνη στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των BRICS.

Η διήμερη σύνοδος, που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, αποτελεί βασικό προπαρασκευαστικό βήμα για την 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS τον Σεπτέμβριο, την οποία θα φιλοξενήσει η Ινδία.

Η παρουσία του Αραγτσί υπογραμμίζει τη διπλωματική κινητικότητα του Ιράν, καθώς τα κράτη-μέλη των BRICS επιχειρούν να συντονίσουν τις προτεραιότητές τους και να διαχειριστούν τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις ενόψει της μεγάλης συνόδου.