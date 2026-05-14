Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφθασε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Νέο Δελχί για να εκπροσωπήσει την Τεχεράνη στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των BRICS.
Η διήμερη σύνοδος, που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, αποτελεί βασικό προπαρασκευαστικό βήμα για την 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS τον Σεπτέμβριο, την οποία θα φιλοξενήσει η Ινδία.
Η παρουσία του Αραγτσί υπογραμμίζει τη διπλωματική κινητικότητα του Ιράν, καθώς τα κράτη-μέλη των BRICS επιχειρούν να συντονίσουν τις προτεραιότητές τους και να διαχειριστούν τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις ενόψει της μεγάλης συνόδου.
A very warm welcome to Foreign Minister of Iran, Seyed Abbas Araghchi, @araghchi on his arrival in New Delhi for the BRICS Foreign Ministers’ Meeting.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/6Rtis00A2C
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 13, 2026