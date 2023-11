Μια ταχύτερη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Γάζα θα μπορούσε να βοηθήσει να περιοριστεί μια διένεξη που θα μπορούσε να παρακινήσει ανθρώπους να ενταχθούν στις τάξεις των μαχητικών Παλαιστινίων, δήλωσε ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε πως ο διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ για τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα -η πλήρης καταστροφή της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί το θύλακα αυτόν- είναι «μια πολύ ευρεία διαταγή».

Ο ίδιος πρόσθεσε όμως πως το Ισραήλ επικεντρώνεται στη στοχοθέτηση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα.

«Πιστεύω πως όσο περισσότερο διαρκέσει αυτό, τόσο δυσκολότερο μπορεί να γίνει», δήλωσε ο Μπράουν στους δημοσιογράφους πριν φθάσει σήμερα στην Ιαπωνία, διατυπώνοντας τα πρώτα λεπτομερή σχόλιά του για τη σύγκρουση αυτή που διαρκεί ήδη ένα μήνα.

