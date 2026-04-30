Ο Αρχηγός του Στρατού της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι μετά από τεστ DNA, έμαθε ότι είναι κατά 14% Έλληνας.

«Πάντα ήξερα ότι έχω συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο»

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X, o Καϊνερουγκάμπα είπε ότι «πρόσφατα έκανα έλεγχο DNA. Προφανώς, είμαι κατά 14% Έλληνας; Πάντα ήξερα ότι έχω συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο».

Ο Αρχηγός του Στρατού της Ουγκάντα, συνεχίζοντας, είπε ότι πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα και ότι ελπίζει να μην του ζητηθεί βίζα.

Δείτε την ανάρτηση του Αρχηγού του Στρατού της Ουγκάντα