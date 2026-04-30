Ο Αρχηγός του Στρατού της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι μετά από τεστ DNA, έμαθε ότι είναι κατά 14% Έλληνας.
Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X, o Καϊνερουγκάμπα είπε ότι «πρόσφατα έκανα έλεγχο DNA. Προφανώς, είμαι κατά 14% Έλληνας; Πάντα ήξερα ότι έχω συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο».
Ο Αρχηγός του Στρατού της Ουγκάντα, συνεχίζοντας, είπε ότι πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα και ότι ελπίζει να μην του ζητηθεί βίζα.
Δείτε την ανάρτηση του Αρχηγού του Στρατού της Ουγκάντα
Recently, I checked my DNA. Apparently, I’m 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I’m going to visit Greece and I hope they won’t ask me for a visa.
— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026