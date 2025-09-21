Ο αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον σύμμαχο και ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο Τρίτη (23η Σεπτεμβρίου), στο πλαίσιο ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του χθες Σάββατο.

Θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ισραήλ.

Αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος Μιλέι και μέλη της κυβέρνησής του θα συναντηθούν με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.