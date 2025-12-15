Ο πρώην Πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ ένα χρόνο μετά την εκδίωξη του από τη χώρα και την ανατροπή του καθεστώτος, επιστρέφει στην αρχική του ιδιότητα ως οθφαλμίατρος, αυτή τη φορά από την εξορία του στη Ρωσία.

Ο Άσαντ παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας σε αίθουσες διδασκαλίας στη Μόσχα, μαθαίνει ρωσικά και φρεσκάρει ξανά τις γνώσεις του, αναφέρει κοντινό του πρόσωπο στη Guardian.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ασχολείται ξανά με το αντικείμενο του για λόγους βιοπορισμού, αφού «προφανώς δεν έχει ανάγκη τα χρήματα».

Ζει απομονωμένα στη πολυτέλεια

Η οικογένεια του δικτάτορα ζει στη πολυτέλεια, αλλά και στην απομόνωση, κυρίως στη Μόσχα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η καθημερινότητα της οικογένειάς του σκιαγραφείται από κοντινά του πρόσωπα και οι υπάρχουν αναφορές ότι είναι πιθανό να μένουν στη Ρουμπλιόβκα, μια από τις πιο ακριβές και φυλασσόμενες περιοχές της Μόσχας, γνωστή ως «καταφύγιο» της ρωσικής ελίτ.

Η περιουσία του Άσαντ μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου δεν μπορούσαν να την «αγγίξουν» οι δυτικές ρυθμιστές Αρχές. Η οικονομική άνεση των Άσαντ, ωστόσο, δεν συνοδεύεται πλέον από επιρροή.

Πότε και πώς εκδιώχθηκε ο δικτάτορας από τη Συρία

Ο Άσαντ διέφυγε από τη Δαμασκό μαζί με τους γιους και τη γυναίκα του τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς Σύροι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο.

Την οικογένειά του υποδέχθηκε ρωσική στρατιωτική συνοδεία και μεταφέρθηκε στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, από όπου αναχώρησαν αεροπορικώς από τη χώρα.

Ο πρώην Πρόεδρος της Συρίας δεν προειδοποίησε κανέναν για την για την επικείμενη κατάρρευση τους καθεστώτος, ούτε συμμάχους του, ούτε και κοντινά του πρόσωπα, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.