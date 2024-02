Ο Τζο Μπάιντεν καταφέρθηκε χθες Τετάρτη εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν με υβριστικό τρόπο, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στις «υπαρξιακές απειλές» για την ανθρωπότητα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο (Καλιφόρνια) στην οποία συναντήθηκε με δωρητές του Δημοκρατικού κόμματος, ενώ εξαπέλυσε επίσης φραστική επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του με τον οποίο γενικά αναμένεται πως θα αναμετρηθεί ξανά στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Η υπαρξιακή απειλή είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν επίσης αυτός ο παλαβός σκύλας γιος (σ.σ. ‘crazy SOB’), ο Πούτιν και άλλες, και πάντα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου, όμως η υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, υποψήφιος για την επανεκλογή του, σε σύντομη ομιλία του, με παρούσα ολιγομελή ομάδα δημοσιογράφων.

President Biden slams Putin as a “crazy SOB” before announcing new sanctions on Russia in response to Navalny’s death and Ukraine war.

Biden calls for aid to Ukraine and criticizes Trump, praises Pelosi during California campaign event. https://t.co/RyFK8dDKnq

— The America One News (@am1_news) February 22, 2024

