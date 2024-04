Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή στη Βαλτιμόρη πως θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ανακατασκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν η γέφυρα που κατέρρευσε προ ημερών σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, παρασύροντας στον θάνατο έξι ανθρώπους.

«Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όλη η χώρα σας στηρίζει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μπροστά από τα συντρίμμια της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προκάλεσε την κατάρρευση.

Διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα ολοκληρωθούν τα έργα για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένα από τα μεγαλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές της εβδομάδας άνοιξε ένας προσωρινός διάδρομος για να επιτρέψει την πρόσβαση σε σκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών, αλλά δεν είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

«Θα κινήσουμε γη και ουρανό για να ανακατασκευάσουμε αυτήν τη γέφυρα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», τόνισε ο πρόεδρος Μπάιντεν, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει το σχέδιο χρηματοδότησης.

Join me as I deliver remarks in Maryland following the collapse of Baltimore’s Francis Scott Key Bridge. https://t.co/eVA3XCenEx

— President Biden (@POTUS) April 5, 2024