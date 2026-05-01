Ο διάσημος καλλιτέχνης, Banksy, επιστρέφει επιβεβαιώνοντας ένα έργο του που εμφανίζεται, όπως πάντα, κάπου… αιφνιδιαστικά. Αυτή τη φορά, ήταν ένα μεγάλο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου.

Το γλυπτό απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να περπατά πάνω σε ένα βάθρο, κρατώντας μία σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του, σαν να πηγαίνει στα τυφλά.

Τοποθετήθηκε στην περιοχή Waterloo Place στο St James’s κι έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο χώρος σχεδιάστηκε τον 19ο αιώνα για να προβάλλει τη στρατιωτική ισχύ και την αυτοκρατορική ιστορία της Βρετανίας.

Η τοποθεσία του δεν θεωρείται τυχαία, καθώς βρίσκεται κοντά σε αγάλματα ιστορικών μορφών, όπως του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Από την πρώτη στιγμή, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο για να δει και να φωτογραφίσει το έργο. Πολλοί το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τον εθνικισμό και την πολιτική εξουσία. Ο ίδιος ο Banksy σχολίασε την επιλογή της τοποθεσίας λέγοντας: «Υπήρχε ένα κενό».

Στη βάση του αγάλματος είναι χαραγμένη η υπογραφή του.

Το έργο εγκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Εντάσσεται κι αυτό σε μια σειρά παρεμβάσεων του Banksy στη βρετανική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, που ερμηνεύονται ως πολιτικά σχόλια.