Στο μικροσκόπιο των μεξικανικών αρχών έχει μπει ένας αυτόκλητος τιμωρός, ο οποίος έχει λάβει το προσωνύμιο «Μπάτμαν», καθώς κατηγορείται ότι καταδιώκει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών και στη συνέχεια τους ακινητοποιεί, δένοντάς τους με μονωτική ταινία σε κολώνες φωτισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών (με αφετηρία τη 13η Ιουνίου), τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν δεμένοι σε δημόσιους δρόμους της περιοχής Λάγος ντε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο.

Τα ζωγραφισμένα πρόσωπα και οι ταμπέλες «κλέφτης»

Η δράση του μεξικανού «εκδικητή» δεν περιορίζεται μόνο στην ακινητοποίηση των υπόπτων. Όπως προκύπτει από φωτογραφίες που δημοσίευσε στην πλατφόρμα «Χ» ο Μεξικανός δημοσιογράφος Λουίς Κάρδενας, ο οποίος αναφέρθηκε πρώτος στον «Μπάτμαν του Λάγος ντε Μορένο», ο δράστης εξευτελίζει δημόσια τα θύματά του.

Πολλοί από τους φερόμενους ως κλέφτες εντοπίστηκαν με ζωγραφισμένα… μουστάκια στο πρόσωπό τους, καθώς και με τη λέξη «rata» («κλέφτης» στα ισπανικά) αναγραφόμενη στο μέτωπό τους. Μάλιστα, ο τιμωρός φροντίζει να αφήνει τις φερόμενες ως κλεμμένες μοτοσικλέτες ακριβώς δίπλα τους, ως «πειστήριο» του εγκλήματός τους. Σε μία από τις χαρακτηριστικότερες φωτογραφίες, δύο άνδρες εμφανίζονται δεμένοι πλάτη-με-πλάτη σε μια κολώνα, έχοντας πάνω από τα κεφάλια τους μια ροζ πινακίδα και μπροστά τους μια μηχανή.

Αστυνομία εναντίον «Μπάτμαν»

Παρά το γεγονός ότι η δράση του τυγχάνει ευρείας προσοχής, οι αστυνομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν ανέχονται την αυτοδικία. Ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας της Πολιτείας, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, δήλωσε ότι οι δεμένοι άνδρες αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως θύματα και η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του «Μπάτμαν».

Οι άνδρες που είχαν ακινητοποιηθεί πάνω σε κολώνες, ελευθερώθηκαν από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς έφεραν ελαφρά τραύματα. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές αν οι ίδιοι θα τεθούν υπό έρευνα για τις καταγγελλόμενες κλοπές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ωστόσο οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη ταυτοποιήσει δύο οχήματα τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με τις απαγωγές και τη δράση του αυτόκλητου τιμωρού.