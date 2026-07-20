O Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επίσημα την πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά από τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκινχαμ. Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους, ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα πολιτική φάση, με τον ίδιο να γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία.

Ο δημοφιλής πολιτικός είχε ήδη ξεχωρίσει ως το επικρατέστερο πρόσωπο για την ηγεσία, προτού ακόμη επισημοποιηθεί η αποχώρηση του προκατόχου του από το προσκήνιο. Η απήχηση που έχει αποκτήσει στο ευρύ κοινό τον κατατάσσει ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φιγούρες της πολιτικής ζωής της χώρας, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η ισχυρή του προσωπικότητα και το επικοινωνιακό του χάρισμα καταφέρνουν να αμβλύνουν τις όποιες αντιθέσεις συνοδεύουν την πορεία του. Αν και ο ίδιος επιλέγει συχνά να αυτοπροσδιορίζεται ως ένας άνθρωπος εκτός του κατεστημένου, η πραγματικότητα δείχνει μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, έχοντας ξεκινήσει την ενασχόλησή του με την πολιτική από πολύ νεαρή ηλικία και καταφέρνοντας να εκλεγεί βουλευτής ήδη από τα 31 του χρόνια.

Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην πράξη

Η θητεία του στην ηγεσία του Μάντσεστερ σφραγίστηκε από την έντονη πολιτική του αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία του Λονδίνου. Μέσα από αυτές τις διεκδικήσεις, που έφεραν στην επιφάνεια τις διαχρονικές ανισότητες μεταξύ του βρετανικού Βορρά και Νότου, εδραιώθηκε το προφίλ του ως πολιτικού που μάχεται εκτός συστήματος, χαρίζοντάς του παράλληλα το χαρακτηριστικό προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά».

Το έργο του στην περιοχή συνοδεύτηκε από απτά αποτελέσματα, καθώς η τοπική οικονομία ενισχύθηκε, οι δημόσιες συγκοινωνίες αναβαθμίστηκαν ριζικά και τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο οικιστικό πρόγραμμα. Όπως επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες, η στρατηγική του καθοδηγούνταν από ένα ξεκάθαρο όραμα για την οικονομική και κοινωνική ευημερία της περιφέρειας, με απόλυτη προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Οι προκλήσεις της θητείας του

Διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο 56χρονος πολιτικός έρχεται αντιμέτωπος με μια βαριά κληρονομιά προβλημάτων και την άμεση ανάγκη να αναδιαμορφώσει το κράτος, στρέφοντας την προσοχή στα καθημερινά ζητήματα των πολιτών. Η πορεία του προς μια πιο σταθερή και υπεύθυνη πολιτική θα κριθεί από τον τρόπο που θα χειριστεί συγκεκριμένα μέτωπα.

Η οικονομική στασιμότητα αποτελεί το πρώτο και ίσως το πιο καθοριστικό στοίχημα, καθώς ο Μπέρναμ καλείται να τονώσει την ανάπτυξη χωρίς να αυξήσει τους βασικούς φόρους. Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μακροχρόνια οικονομική επιβράδυνση, η οποία έχει τις ρίζες της στην κρίση του 2008 και επιδεινώθηκε από το Brexit και την πανδημία.

Η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών θεωρείται κομβική, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ πρωθυπουργού και οικονομικού επιτελείου έχουν προκαλέσει ιστορικά τις μεγαλύτερες κυβερνητικές κρίσεις. Επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση υπουργού εμφανίζεται η Σαμπάνα Μαχμούντ.

Παράλληλα, η εύθραυστη «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ απαιτεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς, καθώς ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις συμμαχικές υποχρεώσεις και την εγχώρια αντιδημοφιλία των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ. Ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, είχε προκαλέσει την ενόχληση της Ουάσιγκτον όταν απέφυγε να στηρίξει απόλυτα τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ο νέος πρωθυπουργός καλείται να διατηρήσει τη στρατηγική συμμαχία ασφαλείας με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου παραμένουν ιδιαίτερα μη δημοφιλείς στο βρετανικό κοινό.

Στον τομέα της άμυνας, ο Μπέρναμ κληρονομεί τη δέσμευση για αύξηση των δαπανών κατά 15 δισεκατομμύρια λίρες, γεγονός που θα τον αναγκάσει να λάβει δύσκολες αποφάσεις για περικοπές από άλλα υπουργεία. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, καλείται να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη σκληρή γραμμή που ήδη εφαρμόζεται και τις αντιδράσεις των προοδευτικών ψηφοφόρων, ειδικά μετά την ακύρωση των σχεδίων για την καθολική εισαγωγή ψηφιακής ταυτότητας.

Τέλος, το ζήτημα των κοινωνικών παροχών και των δημόσιων δαπανών παραμένει μια πολιτική νάρκη, καθώς το αυξανόμενο κόστος της πρόνοιας και των συντάξεων περιορίζει τους πόρους για τη στέγαση, δοκιμάζοντας τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος.