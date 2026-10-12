Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα του υποστηρίζει αποφασιστικά την «έκκληση» του Ντόναλντ Τραμπ για μία «βιώσιμη ενεργειακή εκεχειρία χωρίς καθυστέρηση» ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία.

«Η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου (…) Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του προέδρου Τραμπ σήμερα υπέρ μίας βιώσιμης ενεργειακής εκεχειρίας χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε μέσω Χ ο Βρετανός πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι είναι «ο καλύτερος δρόμος για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα».