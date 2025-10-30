Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προβεί σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, η οποία θα ισοδυναμεί με «περίτρανη νίκη» για τους Αμερικανούς αγρότες, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Η σημερινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση (του Τραμπ) με τον πρόεδρο Σι θα είναι μια περίτρανη νίκη για τους σπουδαίους αγρότες μας», αναφέρει ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Προ ημερών, ο Μπέσεντ εκτίμησε πως η Κίνα θα ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

