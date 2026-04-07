Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για το σκάνδαλο Τζέφρι Έπστιν, καθώς ο Μπιλ Γκέιτς καλείται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, εν μέσω συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τις διασυνδέσεις ισχυρών προσωπικοτήτων με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση και δημοσίευμα του Politico, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft αναμένεται να καταθέσει στις 10 Ιουνίου, κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο.

Η επιτροπή φέρεται να επικεντρώνεται στις σχέσεις που διατηρούσε ο Γκέιτς με τον Έπστιν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν οδηγηθεί σε δίκη. Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Γκέιτς ανέφερε ότι ο ίδιος «χαιρετίζει» την ευκαιρία να καταθέσει, τονίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν και ότι προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με την επιτροπή.