Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε σήμερα ότι πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής έχουν καταστήσει σαφές πως πρέπει να υπάρξουν συνέπειες εάν τέτοιου είδους επιθέσεις συνεχιστούν.

«Η Ουάσινγκτον ευελπιστεί ότι οι Χούθι θα λάβουν το μήνυμα που στέλνουν χώρες από όλον τον κόσμο ότι αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στη Σαουδική Αραβία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαπίστωσε, όπως είπε, ότι οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής είναι αποφασισμένοι να αποτρέψουν την εξάπλωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αντιλαμβανόμενοι το διακύβευμα για την ευρύτερη περιοχή.

Η Ουάσινγκτον θέλει να εργαστεί με τις χώρες της περιοχής για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι αρκετές χώρες δέχθηκαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με εκείνες των ΗΠΑ για να βοηθήσουν τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε από κοινού και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας, να χαράξουμε μια πολιτική οδό για τους Παλαιστίνιους και να εργαστούμε υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας μακροπρόθεσμα», δήλωσε από τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι συζήτησε κατά την επίσκεψή του στο σαουδαραβικό βασίλειο για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «υπάρχει σαφές ενδιαφέρον να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση». «Μιλήσαμε γι’ αυτό σε κάθε σταθμό, και εδώ ασφαλώς στη Σαουδική Αραβία. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει σαφές ενδιαφέρον να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε στους δημοσιογράφους προτού μεταβεί στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφθασε στο Ισραήλ

