Στα τέταρτα γενέθλια της κόρης του, Ρόμι, ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε… μεταμορφωμένος σε νεράιδα, «κερδίζοντας» το γέλιο και τον ενθουσιασμό των παιδιών. Με πράσινη τιάρα, λαστιχένια αυτιά ξωτικού και φτερά, ο πρώην πρωθυπουργός συμμετείχε με εντυπωσιακή άνεση στο παραμυθένιο θέμα του πάρτι.

Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram, περιγράφοντας το πάρτι που πραγματοποιήθηκε σε χώρο κοντά στο σπίτι τους στο Όξφορντ ως «απόλυτο χάος», αλλά ταυτόχρονα «μαγικό». Ο Τζόνσον φαίνεται να διασκεδάζει σαν μικρό παιδί, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας με τους μικρούς καλεσμένους.

Λίγο νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η οικογένεια είχε επισκεφθεί την Εύβοια για διακοπές, ένα μέρος που όπως είπε η σύζυγός του, είναι το αγαπημένο τους. Στις φωτογραφίες από το ταξίδι, ο Τζόνσον εμφανίζεται πιο αδυνατισμένος και με νέο, γενειοφόρο look, να παίζει στην άμμο με τα παιδιά του, φορώντας μπλε μαγιό, γυαλιά ηλίου και ένα navy μπλουζάκι. Παράλληλα, η Κάρι ποζάρει κάτω από τον ελληνικό ήλιο με κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Οι εικόνες από το πάρτι αλλά και οι καλοκαιρινές τους στιγμές έγιναν viral στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το χιούμορ και τη ζεστασιά του πρώην πρωθυπουργού στον ρόλο του πατέρα. Μακριά από τα φώτα της εξουσίας, ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να απολαμβάνει την οικογενειακή του ζωή, ακόμη κι όταν αυτή περιλαμβάνει… φτερά νεράιδας.

Πηγή και πληροφορίες από Independent