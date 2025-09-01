Πρόσφατα, ένα περιστατικό σε αγώνα του US Open έγινε viral και προκάλεσε σάλο και έντονες αντιδράσεις στα social media. Το βίντεο ενός άνδρα να αρπάζει από τα χέρια ενός μικρού φαν του τένις το καπελάκι του τενίστα, προκάλεσε την οργή όλων όσων είδαν το σκηνικό.

Όταν ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αυτόγραφα για τους φιλάθλους μετά τη νίκη του και τη στιγμή που πρόσφερε το καπέλο του σε ένα παιδάκι, ένας άνδρας, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο CEO της Drogbruk (εταιρεία ασφαλτοστώσεων), Πιότρ Στσέρεκ, άρπαξε το καπέλο από τα χέρια του παιδιού και το έβαλε προκλητικά στην τσάντα της συζύγου του, κάνοντας τον αδιάφορο, παρά τις εκκλήσεις του μικρού να τού το επιστρέψει.

Grown ass man at the U.S. open, snatched a hat that Kamil Majchrzak had intended for this little boy. Did Kamil not see this when it happened ?? pic.twitter.com/BD0szuwo0P — ❤🎹 Ames 🎹❤ (@Real_Ames) August 29, 2025

Το βίντεο του περιστατικού έγινε άμεσα viral και προκάλεσε κύμα οργής στα social media.

Οι χρήστες αναγνώτισαν τον Στσέρεκ και άρχισαν να γράφουν χιλιάδες αρνητικές κριτικές για τον ίδιο και την εταιρεία του, κάτω από τα πλάνα του σχετικού βίντεο.

Ο Πολωνός CEO, σε μια προσπάθεια του να δικαιολογηθεί, δημοσίευσε μια δήλωση σε κάποιο φόρουμ, που μάλλον τα έκανε χειρότερα τα πράγματα, αφού ανέφερε ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι ισχύει παντού ο νόμος του ισχυρού και του πιο γρήγορου!

«Όλα έχουν να κάνουν με το καπέλο. Ναι, το πήρα, αλλά στη ζωή ισχύει το “πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται. Ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο», έγραψε.

Η εταιρεία του, πάντως, είδε τη βαθμολογία της να πέφτει στο 1,4/5, ενώ εκείνος απείλησε με νομικές ενέργειες για οποιαδήποτε δημόσια προσβολή στο πρόσωπό του.

Ωστόσο, η ιστορία είχε αίσιο τέλος για το παιδί που έχασε το καπέλο.

Ο Κάμιλ Μάιχρζακ επικοινώνησε μαζί του, του χάρισε ένα νέο υπογεγραμμένο καπέλο και τον συνάντησε προσωπικά.