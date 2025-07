Το καθεστώς Χαφτάρ έδιωξε ως ανεπιθύμητους από την ανατολική Λιβύη τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη.

Συγκεκριμένα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για καταχρήσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ.

Εκτιμάται ότι το καθεστώς της ανατολικής Λιβύης προχώρησε στην πρωτοφανή αυτή κίνηση επειδή η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία πήγε πρώτα στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η Κυβέρνηση που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Αρχικές πληροφορίες ήθελαν τους Υπουργούς να είναι εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, ωστόσο λίγο πριν τις 18:00, τα αεροπλάνα που θα τους μετέφεραν απογειώθηκαν για τις χώρες προορισμού τους, χωρίς εν τέλει να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη και οι προγραμματισμένες συναντήσεις.

Επισημαίνεται ότι στην αποστολή της οποίας ηγείται ο επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Η Κυβέρνηση της Βεγγάζης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ακύρωση της επίσκεψης, κατηγορώντας τους τρεις Υπουργούς και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, λόγω κατάφωρης παραβίασης των Διπλωματικών Αρχών, ενώ όπως τονίζει, «δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που διέπουν την είσοδο και την παραμονή διπλωματών και αλλοδαπών, όπως προβλέπονται από τις αποφάσεις της λιβυκής Κυβέρνησης».

Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa, επικαλούμενη το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας, το περιστατικό αποδίδεται σε παρεξήγηση που σχετίζεται με ζητήματα Πρωτοκόλλου.

Διπλωματικές πηγές που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα, ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν συνιστά εχθρική ενέργεια, αλλά οφείλεται σε έλλειψη επίσημης άδειας προσγείωσης και απουσία συνεννόησης για προγραμματισμένη συνάντηση με τις τοπικές Αρχές.

La delegazione del Team Europe con al seguito il commissario Brunner, Piantedosi e i colleghi di Grecia e Malta è stata fermata all’aeroporto di Benghazi in #Libia in quanto “persona non grata” pic.twitter.com/8JaFByNur9

— Luca Gambardella (@GambLuca) July 8, 2025