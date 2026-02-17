Ευθεία απειλή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό στρατό κατ’ επέκταση, εξαπέλυσε με δηλώσεις του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχθεί τόσο δυνατή σφαλιάρα που δεν θα μπορεί να σηκωθεί».

«Ούτε εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται ως απάντηση στα όσα είπε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος είχε δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να κλείσει μια συμφωνία. «Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην υπάρξει συμφωνία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. «Θα μπορούσαμε να είχαμε μια συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να εξουδετερώσουν το πυρηνικό τους δυναμικό. Και χρειάστηκε να στείλουμε τα B-2», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκίνησαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τη μακροχρόνια διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από το αν η Ουάσιγκτον θα αποφύγει «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις», την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα όσα αναφέρει το Reuters.

Οι δυο χώρες κάθονται εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τις συνομιλίες της 6ης Φεβρουαρίου στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, έπειτα από κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών και ανταλλαγές απειλών εκατέρωθεν.