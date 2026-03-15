Εντείνεται η φημολογία για το πού βρίσκεται ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, με τα Μέσα Ενημέρωσης του Κουβέιτ να υποστηρίζουν ότι έχει μεταφερθεί επείγοντως στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από αεροπορικό χτύπημα, με ορισμένους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να υποστηρίζουν ότι έχει πεθάνει.

«Ο Χαμενεΐ φαίνεται να αγνοεί τόσο ότι υπάρχει πόλεμος, όσο και ότι είναι ο νέος ηγέτης της χώρας. Οι τραυματισμοί του απαιτούσαν να μεταφερθεί στη Ρωσία για χειρουργική επέμβαση, που προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida, το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στον νέο ηγέτη.

«Η αποστολή να βγει κρυφά ο νέος θρησκευτικός ηγέτης από τη χώρα, είχε σκοπό να παραμείνει απόρρητη, και περιλάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Δεν είναι σαφές αν ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε στα ίδια αεροπορικά πλήγματα που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του», προστίθεται.

Η πηγή εξήγησε ότι οι Ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανησυχούν ιδιαίτερα για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του Χαμενεΐ τζούνιορ, παρακολουθώντας τους γιατρούς και ειδικούς που αναλαμβάνουν τη φροντίδα του, και γι’ αυτό συστάθηκε να μεταφερθεί για θεραπεία στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε προσωπικά τη θεραπεία στη Ρωσία κατά την επικοινωνία του με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Μπαζαχνιάν, την περασμένη Πέμπτη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ, μελέτησαν προσεκτικά την πρόταση και την ενέκριναν, με αποτέλεσμα ο Μοτζτάμπα να μεταφερθεί το βράδυ της Πέμπτης, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία από Ρώσους γιατρούς και από ομάδα Ιρανών γιατρών.

Μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στη The Sun: «Ένα ή δύο από τα πόδια του έχουν ακρωτηριαστεί. Το ήπαρ ή το στομάχι του έχει επίσης υποστεί ρήξη. Φαίνεται ότι βρίσκεται επίσης σε κώμα.»

Η πηγή, η οποία δεν θέλει να κατονομαστεί υπό τον φόβο για τη ζωή της, δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό την φροντίδα του Μοχαμάντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, Υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν, και ενός από τους κορυφαίους χειρουργούς τραύματος της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως ο Μοτζτάμπα είναι τραυματισμένος.

«Ξέρουμε ότι ο νέος λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης, είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Μέχρι στιγμής, οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο νέος ηγέτης είναι τραυματισμένος, αλλά δεν έχουν δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι οι Ιρανοί διοικητές δεν έχουν λάβει εντολές από τον νέο τους ανώτατο ηγέτη.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος από το εσωτερικό της πολεμοπαθούς χώρας, δήλωσε στην The Telegraph: «Κανείς δεν ξέρει τίποτα για τον Μοτζτάμπα, αν είναι ζωντανός ή νεκρός, ή πόσο σοβαρά τραυματισμένος είναι. Μας λένε απλώς ότι είναι τραυματισμένος. Δεν έχει κανέναν έλεγχο στον πόλεμο, επειδή δεν βρίσκεται εδώ. Η πλειονότητα των διοικητών, ή σωστότερα όλοι οι διοικητές, δεν έχουν νέα γι’ αυτόν.»

Τα ερωτήματα για το πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα έχουν ενταθεί από τότε που εξέδωσε την πρώτη του δήλωση για τον πόλεμο την Πέμπτη. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα, και ένας παρουσιαστής ειδήσεων διάβασε τα σχόλιά του.

Η δήλωση ανέφερε ότι «το Ιράν δεν θα διστάσει να εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του».

Ο Ιρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι ενώ πιστεύει στη διατήρηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονες του Περσικού Κόλπου, οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν.

Η αναφορά για την μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Ρωσία παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida υποστηρίζει ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

«Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε νωρίς στη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury των ΗΠΑ», πρόσθεσε η πηγή, «και οι τραυματισμοί του δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Ιράν», πρόσθεσε.

Κι ενώ ο νέος Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί για εβδομάδες, το Ιράν διοικείται από περιφερειακούς διοικητές του Ισλαμικού Σώματος Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν εντολή να συνεχίσουν τη μάχη επ’ αόριστον – ακόμη και χωρίς ηγέτη.