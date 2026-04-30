Μήνυμα στον λαό του Ιράν, σύμφωνα με το οποίο ξεκινά ένα «νέο κεφάλαιο στα Στενά του Ορμούζ», έστειλε μέσω διαγγέλματός του ο ανώτατος ηγέτης της χώρας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξαπέλυσε νέα πυρά κατά των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική αποτυχία» της Αμερικής.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετική ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και θα υπηρετεί την πρόοδο, την ευημερία και τα συμφέροντα των λαών της», πρόσθεσε.

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από την κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ιράν IRNA, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, η οποία γιορτάζει την εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων από το νησί Χορμούζ το 1622.