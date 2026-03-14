Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ανεπιτυχώς το Πεντάγωνο πέρυσι να μην καταργήσει το γραφείο εποπτείας που περιορίζουν τον κίνδυνο θυμάτων αμάχων και διερευνούν την ευθύνη για τους θανάτους τους, όπως στην πρόσφατη επιδρομή σε ένα ιρανικό σχολείο θηλέων που σκότωσε εκατοντάδες παιδιά.

Ο τότε αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης, Έρικ Κουρίλα, και ο Αρχηγός του Κοινού Στρατού, Στρατηγός Σμηναγός Μπράουν, πίεσαν τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να μην περικόψει το Κέντρο Αριστείας Πολιτικής Προστασίας και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες σε αμερικανικά διοικητικά σημεία, σύμφωνα με τον Γουές Μπράιαντ, τον πρώην επικεφαλής των αξιολογήσεων βλαβών σε πολίτες του Πενταγώνου, και δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αντίπαλοι της κίνησης, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο Ναύαρχος Κρίστοφερ Γκράντι (σ.σ. πρώην αντιπρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων), υποστήριξαν ότι το προσωπικό ήταν κρίσιμο για την πρόληψη κινδύνων για τον άμαχο πληθυσμό πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις και για τη διερεύνηση θανατηφόρων επιθέσεων του Πενταγώνου, σύμφωνα με τις πηγές, και ότι τελικά θα εξοικονομούσε πόρους για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Χέγκσεθ επέλεξε, αντ’ αυτού, να μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονταν στο θέμα από 200 σε λιγότερους από 40.

Το υψηλό επίπεδο αντίθεσης στις περικοπές, το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, υποδηλώνει την ένταση μεταξύ κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων και του πολιτικού ηγέτη τους σχετικά με τους κανόνες εμπλοκής στη μάχη, τους οποίους ο επικεφαλής του Πενταγώνου χαρακτήρισε «ηλίθιους».

Αυτό έρχεται επίσης καθώς προκαταρκτικές αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ μπορεί να στόχευσαν κατά λάθος το δημοτικό σχολείο, γεγονός που σκότωσε περισσότερους από 170 μαθητές και αποτελεί τη μεγαλύτερη δολοφονία αμάχων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από επικριτές του για ακροδεξιές απόψεις και έχει κατά καιρούς παρουσιάσει την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή ως μια μορφή «σταυροφορίας» εναντίον του ισλάμ, έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ πιο επιθετικών κανόνων εμπλοκής.

«Όπως αποδεικνύεται, όταν σκοτώνεις λιγότερους πολίτες, τείνεις να αφιερώνεις τους πόρους σου στη δολοφονία του εχθρού», δήλωσε ο Μπράιαντ, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ.

«Όταν περνούν εβδομάδες ή και περισσότερο παρακολουθώντας κάποιον και τελικά τον σκοτώνουν, και μετά συνειδητοποιούν ότι είναι απλώς ένας εργαζόμενος σε ανθρωπιστική βοήθεια, κοιτάξτε όλους αυτούς τους πόρους που ξόδεψαν, όλο αυτόν τον χρόνο, τη χρηματοδότηση, τα σπαταλημένα πυρομαχικά επίσης, και τα περιουσιακά στοιχεία που σπαταλήθηκαν για το λάθος άτομο».

Η αποκάλυψη προηγούμενων αντιδράσεων έρχεται επίσης μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει περαιτέρω τους δικηγόρους που συμβουλεύουν τους διοικητές για τη νομιμότητα μιας επιχείρησης, γνωστούς ως δικαστές γενικών εισαγγελέων. Είχε ήδη απολύσει πολλούς από αυτούς τους δικηγόρους του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης.

Η απόφαση για την κατάργηση των γραφείων για τα θύματα αμάχων θα μπορούσε να εντείνει την κριτική, καθώς έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχολείο που χτυπήθηκε δίπλα σε μια βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατά τις ώρες έναρξης της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης. Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν το περιστατικό για να ζητήσουν την παραίτηση του Χέγκσεθ.

Ο Κουρίλα, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους υπεύθυνους του Πενταγώνου για τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, έστειλε ένα απόρρητο υπόμνημα στην ιεραρχία του Υπουργείου Άμυνας αντιτιθέμενος στις περικοπές, σύμφωνα με ένα από τα άτομα. Το άτομο, όπως και άλλα άτομα που έδωσαν συνέντευξη, έμεινε ανώνυμο λόγω φόβου αντιποίνων.

Ωστόσο, το κέντρο του Πενταγώνου και παρόμοια γραφεία στις διοικήσεις των εμπόλεμων δυνάμεων μειώθηκαν κατά περισσότερο από 90%, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο, καθώς και ένα άτομο που γνωρίζει την προσπάθεια. Το παράρτημα της Κεντρικής Διοίκησης που εξετάζει πιθανές βλάβες σε αμάχους μειώθηκε από 10 άτομα σε μόλις ένα.

Η Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία επιβλέπει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, έκλεισε εντελώς το γραφείο της για την αντιμετώπιση πολιτικών βλαβών.

Η διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων, της οποίας τότε ηγούνταν ο Αντιναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, επίσης απέρριψε τις περικοπές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα γραφεία αντιμετώπισης βλαβών σε πολίτες του Υπουργείου Άμυνας «υπόκεινται σε στρατηγική επαναξιολόγηση για να καθοδηγήσουν τη μελλοντική αναδιοργάνωσή τους», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του, με στόχο την άμεση ενσωμάτωση των λειτουργιών στις μάχιμες διοικήσεις.

«Το υπουργείο συνεχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία του μετριασμού της βλάβης στους πολίτες και παραμένει βέβαιο για την ικανότητα του στρατού μας να επιτίθεται με ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες στους πολίτες».

Ο Μπράουν, ο οποίος απολύθηκε από τον Χέγκσεθ τον Φεβρουάριο του 2025, δήλωσε ότι δεν είχε «τίποτα να προσφέρει» και πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την απομάκρυνσή του.

Οι εντάσεις εντός του Πενταγώνου σχετικά με τα καταργημένα γραφεία είναι πιθανό να συνεχιστούν.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι, όχι λίγοι άνθρωποι μέσα στο ίδιο το Πεντάγωνο, που βρίσκονται πίσω από τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της ζημιάς στους αμάχους», δήλωσε ο Μπράιαντ, πρώην αξιωματούχος.

«Έλεγε “προστασία των πολιτών” και περιέκοψε τα γραφεία που ερευνούσαν τις απώλειες αμάχων», είπε ο Μπράιαντ, αναφερόμενος στις προσπάθειες του Χέγκσεθ να ξεριζώσει τα προγράμματα ποικιλομορφίας και ισότητας καθώς πιστεύει ότι υπονομεύουν τις βασικές αποστολές του στρατού.

