Νέους περιορισμούς στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά επέβαλε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, μέσω διαβαθμισμένου εσωτερικού εγγράφου που διανεμήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Την αποκάλυψη έκανε την Παρασκευή (20/11) η Washington Post, επικαλούμενη πηγές του Πενταγώνου που έχουν γνώση του περιεχομένου της οδηγίας.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, οι περιορισμοί αυτοί θεωρείται βέβαιο πως θα εκληφθούν από την καναδική πλευρά ως «χαστούκι στο πρόσωπο», αν και το ακριβές αντικείμενό τους παραμένει ασαφές, δεδομένου ότι το έγγραφο είναι απόρρητο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Washington Post, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρκέστηκε να δηλώσει πως «λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η συνεργασία με τον Καναδά προωθεί απτούς στόχους των ΗΠΑ» σε ό,τι αφορά την εθνική τους άμυνα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών και παραδοσιακών συμμάχων διέρχονται πολυεπίπεδη κρίση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πρόθεσης που έχει εκφράσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, να προσαρτήσει τον Καναδά και να τον μετατρέψει σε αμερικανική πολιτεία.