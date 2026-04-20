Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, έχει πάντα την ίδια έκφραση – σοβαρός και περίπλοκος. Μιλάει σύντομα και δυναμικά, σαν να δίνει εντολές, κάτι που πιθανώς οφείλεται στην πρώην ιδιότητα του ως υποστράτηγος και πρώην διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά, δίνει την εντύπωση κάποιου που όταν αναλάβει θα διορθώσει τα πάντα αθόρυβα, κάτι που πιθανότατα συνέβαλε στη σπάνια εκλογική του επιτυχία η οποία προβλεπόταν μεν, αλλά όχι με μια τόσο θεαματική νίκη.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, ο ηγέτης του κόμματος Προοδευτική Βουλγαρία, το οποίο ηγήθηκε των βουλευτικών εκλογών της χώρας που διεξήχθησαν χθες, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

«Ένας Βούλγαρος πολιτικός <…> ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του Όρμπαν. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, μετά την παραίτηση του Βίκτορ Όρμπαν από τη θέση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, ο Ράντεφ θα μπορούσε να γίνει η κορυφαία φωνή των δυνάμεων στη Δύση που είναι σκεπτικές απέναντι στο καθεστώς του Κιέβου.

«Ο Ράντεφ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο της Βουλγαρίας για να καθυστερήσει την βοήθεια προς το Κίεβο ή να μπλοκάρει τις αντιρωσικές κυρώσεις της ΕΕ. <…> Έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο και έχει ζητήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία», σημειώνει η Telegraph.

Ο Ράντεφ, ο οποίος την Κυριακή πήρε τις περισσότερες ψήφους στις όγδοες εκλογές της Βουλγαρίας τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει δεσμευτεί να τερματίσει την εκτεταμένη διαφθορά που έφερε χιλιάδες νέους στους δρόμους τον Δεκέμβριο και ανέτρεψε το συντηρητικό φιλοευρωπαϊκό κόμμα.

Υποσχέθηκε να ξεριζώσει τη μαφία, να διώξει τους ολιγάρχες και να νικήσει «τους τοπικούς φεουδάρχες και ισχυρούς που πνίγουν ολόκληρες περιοχές».

Ο 62χρονος αριστερός παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας στη δεύτερη θητεία του για να γίνει πρωθυπουργός και να προσπαθήσει να τερματίσει την πολιτική αστάθεια που ξεκίνησε το 2021.

Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη Βουλγαρία την Κυριακή. Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (BNT), ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ απολαμβάνει υψηλού επιπέδου προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών. Παραιτήθηκε από το αξίωμά του για να συμμετάσχει στις εκλογές και εντάχθηκε στο εκλογικό μπλοκ «Προοδευτική Βουλγαρία». Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια σαρωτική νίκη γι’ αυτόν.

Οι ευρωσκεπτικιστικές και φιλορωσικές απόψεις του Ράντεφ τον έχουν κάνει να συγκρίνεται με τον Όρμπαν, τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και ο οποίος καθαιρέθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο Ράντεφ είπε: «Είμαστε το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που είναι και Σλαβικό και Ανατολικό Ορθόδοξο. Μπορούμε να είμαστε ένας πολύ σημαντικός κρίκος σε όλο αυτόν τον μηχανισμό… για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία».

Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν από τον Πέτερ Μαγιάρ, τον φιλοευρωπαϊκό συντηρητικό, έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ήταν απογοητευμένοι επειδή ασκούσε βέτο στις φιλικές προς την Ουκρανία πολιτικές.

Όμως ο Ράντεφ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και ζήτησε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Αντιτάχθηκε στην ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ τον Ιανουάριο και στην υπογραφή συμφωνίας ασφαλείας με την Ουκρανία.

Με πληθυσμό 6,5 εκατομμυρίων, η Βουλγαρία είναι μικρότερη από την Ουγγαρία και ο Ράντεφ δεν έχει ακόμη το ανάστημα του Όρμπαν, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, η οποία θα λήξει τον Μάιο.

Η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 84η θέση στον Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά του 2025 της Διεθνούς Διαφάνειας, στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγαρία ως τη χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ.

Τον περασμένο μήνα, η Βουλγαρία ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρωσικής παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες προπαγάνδας που στοχεύουν να επηρεάσουν τις εκλογές.

«Κανείς από το εξωτερικό δεν μπορεί να έρθει και να μας πει ποιον και τι να ψηφίσουμε. Αυτό αποφασίζουμε εδώ, εμείς οι Βούλγαροι», είπε ο κ. Ράντεφ, απορρίπτοντας το αίτημα ως τέχνασμα για νοθεία της ψηφοφορίας.

Οι μεγαλύτεροι, αγροτικοί κι επαρχιακοί ψηφοφόροι πήγαν με τον Ράντεφ. «Βλέπω έναν ηγέτη που μπορεί να κάνει αυτή τη δραστική αλλαγή και να παρέχει ασφάλεια στους ανθρώπους», είπε ο Νικολάι Βασίλιεφ, αγρότης στην επαρχία Χάσκοβο της Βουλγαρίας.

Απέρριψε τη συζήτηση ότι ο Ράντεφ ήταν Ρωσόφιλος και είπε ότι ήθελε έναν αξιοπρεπή και έντιμο πρωθυπουργό.

«Η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι έναν ηγέτη είναι “αξιοπρέπεια”», είπε ο κ. Βασίλιεφ. «Για να είσαι αξιοπρεπής ηγέτης, πρέπει να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος».