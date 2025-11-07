Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο τέως Βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μίλησε για πρώτη φορά για το πώς πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τον μικρότερο αδερφό του, Αλφόνσο, όταν ήταν έφηβοι.

Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στα απομνημονεύματά του, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο 500 σελίδων, το οποίο δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, όπου για πρώτη φορά ο Χουάν Κάρλος παραδέχεται ότι σκότωσε τον αδελφό του Αλφόνσο, όταν ήταν έφηβοι, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Ο Χουάν Κάρλος τότε 18 ετών, και ο Αλφόνσο, 14 ετών, έπαιζαν με ένα αυτόματο πιστόλι Star Bonifacio Echeverria, που ανήκε στον μικρότερο αδελφό , όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Το επεισόδιο που έλαβε χώρα το 1956 στην Πορτογαλία περιγράφεται σε ένα κεφάλαιο μόλις δύο σελίδων, με τίτλο «Η Τραγωδία», όπου ο πρώην βασιλιάς εξηγεί ότι ο γεμιστήρας του όπλου είχε αφαιρεθεί, και έτσι πίστευε πως δεν υπήρχε κίνδυνος.

«Η σφαίρα χτύπησε τον αδελφό μου κατευθείαν στο μέτωπο»

«Δεν μου άρεσε να μιλάω γι’ αυτό, και αυτή είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την τραγωδία. Η σοβαρότητά της θα με συνοδεύει για πάντα. Είχαμε βγάλει τον γεμιστήρα (από την θήκη του όπλου). Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη. Πυροβόλησα στον αέρα, η σφαίρα αναπήδησε και χτύπησε τον αδελφό μου κατευθείαν στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά για το τραγικό περιστατικό στη βιογραφία του.

Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τον τίτλο «Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation», ο 87χρονος τέως Βασιλιάς επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον γιο του, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, αλλά και να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές αναμνήσεις του παρελθόντος, εξιστορώντας τις.

«Δεν περνάει μέρα που να μην με πλημμυρίσει η νοσταλγία. Σαν η Ισπανία να είναι κολλημένη στο δέρμα μου», διαβεβαιώνει ο 87χρονος πρώην μονάρχης, ο οποίος ζει από το 2020 αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εξομολογείται ότι φοβόταν πολύ μήπως «πεθάνει χωρίς να έχει μπορέσει να τα αφηγηθεί όλα, να τα εξηγήσει όλα».

Η εξωσυζυγική του σχέση με την Κορίνα Λάρσεν

Σ’ αυτό το βιβλίο των 500 σελίδων γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο με τον τίτλο «Συμφιλίωση» («Réconciliation», εκδ. Stock), ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος παραιτήθηκε από το θρόνο το 2014, αναγνωρίζει «λάθη», όπως η σχέση του με μία από τις ερωμένες του, τη Γερμανίδα αριστοκράτισσα Κορίνα Λάρσεν, στην οποία αναφέρεται χωρίς να την κατονομάζει.

«Δεν μπορώ να αποφύγω αυτή την υπόθεση, εφόσον είχε οδυνηρό αντίκτυπο στη βασιλεία μου και στο πεπρωμένο μου. Όμως αναφέρομαι σ’ αυτή με βαριά καρδιά. Και θα είναι ασφαλώς η μοναδική φορά», εξομολογείται ο Χουάν Κάρλος.

Ήταν μαζί το 2012 στην Μποτσουάνα σ’ ένα κυνήγι στη διάρκεια του οποίου ο βασιλιάς είχε τραυματισθεί, ένα επεισόδιο που είχε προκαλέσει σάλο σε μια χώρα η οποία ήταν τότε βυθισμένη στην οικονομική κρίση, και είχε συμβάλει στην αμαύρωση της φήμης του μονάρχη.

Ο πρώην βασιλιάς επανέρχεται επίσης στα πολλά δώρα που είχε λάβει στη διάρκεια της βασιλείας του και χαρακτηρίζει «σοβαρό λάθος» το γεγονός ότι είχε δεχθεί ένα δώρο 100 εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους του βασιλιά Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν «ένα δώρο που έπρεπε να έχω αρνηθεί».

«Λέει δημοσίως ότι λυπάται για ορισμένα πράγματα. Είναι αρκετά ξεκάθαρο», υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λοράνς Ντεμπρέ, η οποία συνομιλούσε στα γαλλικά με τον Χουάν Κάρλος, που ομιλεί, σύμφωνα με την ίδια «καλά παλιά γαλλικά».

«Είναι η εκδοχή του, η αλήθειά του, είναι αληθινά η ιστορία με μεγάλο Ι, αλλά σε περιγραφή εκ των ένδον, από τη δική του προσωπική άποψη», σύμφωνα με την ίδια.

Η συγγραφέας, η οποία είχε ήδη γράψει το 2013 μια βιογραφία του μονάρχη και του είχε υποβάλει ερωτήματα για ένα ντοκιμαντέρ λίγο πριν από την παραίτησή του το 2014, εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο 2022 στο Αμπού Ντάμπι για να συντάξει τα απομνημονεύματά του.

«Στο τέλος ελπίζω να επιστρέψω στην Ισπανία»

Ο Χουάν Κάρλος ανέβηκε στον ισπανικό θρόνο το 1975, μετά το θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, ο οποίος τον είχε ορίσει διάδοχό του.

Υπήρξε μείζων φυσιογνωμία της διεθνούς σκηνής και απολάμβανε σεβασμού επί δεκαετίες επειδή επέτρεψε την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ισπανία.

Λίγο πριν από το θάνατο του Φράνκο, «ήμουν καθισμένος δίπλα του, στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο. Μου πήρε το χέρι και μου είπε, με την τελευταία του πνοή: ‘Υψηλότατε, σας ζητώ μόνο ένα πράγμα: διατηρήστε την ενότητα της χώρας’. Είχα συνεπώς ελεύθερα τα χέρια για να αρχίσω μεταρρυθμίσεις», αφηγείται.

Ο Χουάν Κάρλος «είναι σε κάθε περίπτωση ένα μοναδικό ευρωπαϊκό πεπρωμένο, είναι ένας από τους μόνους εν ζωή ηγέτες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σύμφωνα με την Λοράνς Ντεμπρέ.

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς αναφέρει επίσης τη σύζυγό του, την Σοφία, η οποία έχει παραμείνει στην Ισπανία, όπου πραγματοποιεί περιστασιακά επισκέψεις. «Λυπάμαι πικρά που η γυναίκα μου δεν έκανε ποτέ το ταξίδι για να με δει. Υποψιάζομαι ότι δεν θέλει να θυμώσει τον γιο της», τον νυν βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ’, διαβεβαιώνει.

Στην Ισπανία, όπου τα απομνημονεύματά του θα εκδοθούν το Δεκέμβριο, «είχαν γι’ αυτόν την εικόνα ενός άνδρα αρκετά ανοιχτόκαρδου, αρκετά κοντά στους ανθρώπους, αρκετά συμπαθητικού». Αλλά στην πραγματικότητα «είναι ωστόσο ένας άνδρας που ήταν πολύ μόνος, πολύ διχασμένος ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Φράνκο, από την πιο τρυφερή ηλικία», διαβεβαιώνει η Λοράνς Ντεμπρέ.

Για το τέλος της ζωής του, ο Χουάν Κάρλος θα ήθελε «πάνω απ’ όλα να επιστρέψει στην Ισπανία, στο σπίτι». «Θα ήθελα να ξαναβρώ τη θέση μου. Αυτήν ενός άνδρα που αφιερώθηκε πλήρως στη χώρα του. Ο οποίος ελπίζει να ταφεί σ’ αυτή με τιμές», εξομολογείται.