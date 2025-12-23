Τα μεγαλόπνοα σχέδιά του για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/12, ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παρουσίαση του σχεδίου για έναν αναβαθμισμένο «Χρυσό Στόλο», όπως τον χαρακτήρισε, με θωρηκτά πολεμικά πλοία «100 φορές ισχυρότερα», μεγαλύτερα, ταχύτερα και τεχνολογικά ανώτερα από οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε τη νέα κατηγορία πολεμικών πλοίων από τη βιβλιοθήκη του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, χαρακτηρίζοντας τον υφιστάμενο αμερικανικό στόλο «παλιό, κουρασμένο και ξεπερασμένο». Όπως δήλωσε, τα νέα πλοία θα συμβάλουν στη διατήρηση της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ, στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απέναντι στους αντιπάλους της.

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of War and the Secretary of the Navy https://t.co/34nBS6OHG8 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, τα νέα πλοία θα είναι τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, με εκτόπισμα από 30.000 έως 40.000 τόνους, και θα ναυπηγηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά ναυπηγεία. Θα είναι εξοπλισμένα με όπλα και πυραύλους «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», υπερηχητικά συστήματα, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (rail guns), πυραύλους cruise και «τα πιο εξελιγμένα λέιζερ στον κόσμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι τα πλοία θα διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους.

«Το Πολεμικό Ναυτικό θα ηγηθεί του σχεδιασμού αυτών των πλοίων μαζί με εμένα, γιατί είμαι ένας πολύ αισθητικός άνθρωπος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Navy’s new class of Large Surface Combatants: THE BATTLESHIP. The most lethal surface combatant ever constructed. 🇺🇸 pic.twitter.com/7AH5G4IJj5 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής τους

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής τους αρχικά προβλέπεται η κατασκευή δύο πλοίων της νέας κατηγορίας, τα οποία θα ακολουθηθούν σύντομα από ακόμη οκτώ.

«Θα αρχίσουμε να ξοδεύουμε χρήματα για την κατασκευή αεροπλάνων και πλοίων, και όλων όσων χρειαζόμαστε, όχι σε 10 και 15 χρόνια. Τα χρειαζόμαστε τώρα», τόνισε ο χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι σε βάθος χρόνου ο στόλος θα μπορούσε να αριθμεί από 20 έως 25 τέτοια πλοία, τα οποία θα αποτελέσουν τη «ναυαρχίδα του αμερικανικού ναυτικού στόλου».

Εκτός από τη νέα κατηγορία θωρηκτών, ο «Χρυσός Στόλος» προβλέπει αύξηση του αριθμού άλλων τύπων πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρότερης, πιο ευέλικτης κατηγορίας φρεγατών που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από το Ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ο Τραμπ.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει και σε εκσυγχρονισμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του για την εμφάνιση ορισμένων υφιστάμενων πολεμικών πλοίων, σημειώνοντας ότι δεν τον ικανοποιεί η αισθητική τους. «Μου λένε ότι είναι stealth. Εγώ λέω ότι ένα άσχημο πλοίο δεν είναι απαραίτητα stealth», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο έτος, μιλώντας σε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στο Κουάντικο.

Η ονομασία της νέας κατηγορίας πλοίων θα μπορούσε, εφόσον ακολουθηθεί η παραδοσιακή πρακτική του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, να οδηγήσει και στη ναυπήγηση πλοίου με το όνομα «USS Trump», αν και αφίσες στην εκδήλωση παρουσίαζαν το πλοίο με την ονομασία «USS Defiant».

Η ανακοίνωση του Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εντατικοποίησης της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην Καραϊβική, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμπόδισης δεξαμενόπλοιων, με την Ακτοφυλακή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τις τελευταίες ημέρες αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν δεξαμενόπλοιο που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολές κατάσχεσης και τελικά απομακρύνθηκε από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

Τραμπ: «Θα ήταν σοφό ο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, να εγκαταλείψει την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε: «Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του».

Τέλος, αναφορικά με το πετρέλαιο που κατάσχεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να το κρατήσουν ή να το πουλήσουν, προσθέτοντας ότι θα κρατήσουν τα κατασχεμένα πλοία.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», επισήμανε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.