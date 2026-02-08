Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Γερμανία έχει χάσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε παραγωγή του ΑΕΠ τα τελευταία έξι χρόνια καθώς οι διαδοχικές κρίσεις ώθησαν την οικονομία σε παρατεταμένη στασιμότητα, σύμφωνα με το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW).

Μια μελέτη που κυκλοφόρησε το Σάββατο ανέφερε την πανδημία Covid-19, τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ ως τους κύριους μοχλούς των απωλειών.

Το IW συνέκρινε την οικονομική τροχιά της Γερμανίας πριν από την κρίση του 2019 με υποθετική ανάπτυξη χωρίς πανδημίες και γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς έναντι της πραγματικής απόδοσης του πραγματικού ΑΕΠ από το 2020 έως το 2025.

Το ινστιτούτο υπολόγισε το έλλειμμα του προσαρμοσμένου ως προς τις τιμές ΑΕΠ κατά την εξαετία σε 940 δισεκατομμύρια ευρώ (1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Σε οικιακούς οικονομικούς όρους, αυτό αντιπροσωπεύει το εισόδημα που η Γερμανία απέτυχε να κερδίσει, που μεταφράζεται σε απώλεια άνω των 20.000 ευρώ σε προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο.

Οι οικονομικές απώλειες από το 2020 έως το 2022 ανήλθαν σε 360 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω του Covid-19 και επιδεινώθηκαν από τις αρχές του 2022 από τη σύγκρουση στην Ουκρανία που είδε τη Γερμανία να συμμετέχει στις δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία και να εγκαταλείπει τη φθηνή ρωσική ενέργεια, η οποία προηγουμένως αποτελούσε το 55% των εισαγωγών φυσικού αερίου της.

Καθώς η σύγκρουση συνεχιζόταν, οι απώλειες αυξήθηκαν σε 140 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 και πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, όταν η Γερμανία εισήλθε σε συνεχείς υφέσεις.

Ενώ το 2025 σημειώθηκε μικρή αύξηση 0,2%, οι οικονομολόγοι την περιέγραψαν ως «παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας». Η IW υπολόγισε μια απώλεια παραγωγής ρεκόρ 235 δισεκατομμυρίων ευρώ εκείνο το έτος, που επιδεινώθηκε από τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η τρέχουσα δεκαετία έχει μέχρι στιγμής χαρακτηριστεί από έκτακτους κραδασμούς και τεράστιες επιβαρύνσεις οικονομικής προσαρμογής, που πλέον υπερβαίνουν σημαντικά τα επίπεδα επιβάρυνσης των προηγούμενων κρίσεων», δήλωσε ο ερευνητής του IW Μικαέλ Γκρόεμλινγκ, προσθέτοντας ότι οι κρίσεις έχουν «παραλύσει την οικονομική ανάπτυξη».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναγνώρισε πέρυσι ότι η οικονομία βρισκόταν σε «δομική κρίση», αλλά έδωσε προτεραιότητα στη στρατιωτική συσσώρευση, δεσμευόμενος να κάνει τον στρατό «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης» εν μέσω της αντιληπτής «ρωσικής απειλής» – κάτι που η Μόσχα χαρακτήρισε μεγάλη «ανοησία».

Η κυβέρνησή του κατάργησε το συνταγματικό φρένο χρέους για να χρηματοδοτήσει τη συσσώρευση και ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026 με ένα ρεκόρ 108,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα και 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία. Δεσμεύτηκε επίσης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029 ως μέρος της ευρύτερης στρατιωτικοποίησης υπό το ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς κατηγόρησε την εργασιακή ηθική των Γερμανών, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, τις προηγούμενες κυβερνητικές πολιτικές και τους ρυθμιστικούς φορείς της ΕΕ για την οικονομική ύφεση. Οι πολιτικές του οδήγησαν το ποσοστό αποδοχής του σε ιστορικό χαμηλό του 25% αυτόν τον μήνα, από το 38% που ήταν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο του 2025.