Έντονες αντιδράσεις προκαλούν το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ οι κάμερες της Flock που έχουν τοποθετηθεί σε αρκετές πόλεις. Πολλοί πολίτες υποστηρίζουν ότι η χρήση τους απειλεί τις ατομικές ελευθερίες και την ιδιωτικότητα.

Η αντιπαράθεση μάλιστα έχει πάρει διαστάσεις, καθώς μια υπόθεση κατά την οποία αστυνομικός χρησιμοποίησε κάμερα της εταιρείας για να παρακολουθεί τη σύντροφό της οδήγησε σε κλιμάκωση των αντιδράσεων, με πολίτες να καταστρέφουν ή να ξηλώνουν κάμερες.

Στο Σαν Ντιέγκο, πάντως, η συζήτηση πήρε μια απρόβλεπτη τροπή, όταν ο Darth Vader έκανε την εμφάνισή του στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο μεταμφιεσμένος άνδρας πήρε τον λόγο και, μιμούμενος το χαρακτηριστικό βαθύ λαχάνιασμα του χαρακτήρα, δήλωσε πως «αυτό χρειάζεται ο αυτοκράτορας», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των «αποβρασμάτων των επαναστατών» και της κρυφής βάσης στον Χοθ.

Και η συνέχεια ήταν ακόμη πιο σουρεαλιστική.

Ο Darth Vader κάλεσε τις Αρχές να αξιοποιούν τις κάμερες για να παρακολουθούν τα «αποβράσματα των επαναστατών» στις καθημερινές τους διαδρομές, «από παιδική χαρά σε παιδική χαρά, από παιδική χαρά σε πισίνα, από πισίνα σε γυμναστήριο».

«Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κάμερες Flock δεν παρακολουθούν μόνο τις πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά παρακολουθούν και τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Από τις κάμερες μέχρι τον Λουκ Σκαϊγουόκερ

Ο μεταμφιεσμένος ομιλητής δεν περιορίστηκε στο ζήτημα των καμερών, αλλά αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που απασχολούν το Σαν Ντιέγκο.

Μίλησε για την αύξηση των φόρων που αφορά τον καθαρισμό των αγωγών ομβρίων υδάτων, αλλά και για την απομάκρυνση των καταυλισμών αστέγων.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Λουκ Σκαϊγουόκερ από την τοποθέτησή του. Όπως είπε, οι κάμερες Flock θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν «για να μας βοηθήσουν να βρούμε τον Λουκ Σκαϊγουόκερ καθώς διασχίζει το σύμπαν με το X-wing του».

«Αυτή η τεχνολογία είναι μια απαραίτητη, απαραίτητη δύναμη», κατέληξε ο Darth Vader, πριν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.