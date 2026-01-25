Οι Δημοκρατικοί θα μπλοκάρουν το νομοσχέδιο δαπανών εάν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ο επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ενισχύοντας την πιθανότητα η κυβέρνηση να κλείσει με νέο shutdown στις 30 Ιανουαρίου, όταν εξαντληθεί η χρηματοδότηση.

Ο Τραμπ χρειάζεται την ψήφο των Δημοκρατικών για έγκριση νομοσχεδίων για κυβερνητικές δαπάνες

Γερουσιαστές των ΗΠΑ δήλωσαν το Σάββατο ότι θα ψηφίσουν κατά των επερχόμενων νομοσχεδίων για τις κυβερνητικές δαπάνες, μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ελέγχει οριακά τη Γερουσία των 100 μελών, αλλά δεν έχει αρκετά μέλη για να ψηφίσει νομοσχέδια δαπανών χωρίς την υποστήριξη των Δημοκρατικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, είχε εγκρίνει τη χρηματοδότηση μέχρι τον Σεπτέμβριο αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται έγκριση από τη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ήλπιζαν να εξασφαλίσουν μερικές ψήφους των Δημοκρατικών για το πακέτο δαπανών, παρά το γεγονός ότι αυτό περιελάμβανε πλήρη χρηματοδότηση για το DHS, την υπηρεσία που εφαρμόζει την αμφιλεγόμενη μεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ.

Τι λένε Δημοκρατικοί γερουσιαστές

«Δεν θα υποστηρίξω το τρέχον νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε το Σάββατο η Δημοκρατική Γερουσιαστής Κάθριν Κορτέζ Μάστο, μία από τους πιθανούς αμφιλεγόμενους ψηφοφόρους, σε δήλωσή της μετά την τελευταία δολοφονία στη Μινεάπολη.

Ο γερουσιαστής της Νεβάδα δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ και η επικεφαλής του DHS, Κρίστι Νόεμ, «βάζουν στους δρόμους υποεκπαιδευμένους, μαχητικούς ομοσπονδιακούς πράκτορες χωρίς καμία λογοδοσία».

«Η βάναυση καταστολή πρέπει να τελειώσει»

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου νοσοκόμου από τη Μινεάπολη, έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες αφότου μια άλλη κάτοικος της Μινεσότα, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επίσης από ομοσπονδιακό πράκτορα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια δήλωσε ότι «αυτή η βάναυση καταστολή πρέπει να τελειώσει» σε μια ανάρτηση στο X, αντιδρώντας στον θάνατο της Πρέτι το Σάββατο. «Δεν μπορώ και δεν θα ψηφίσω υπέρ της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) όσο αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει αυτές τις βίαιες ομοσπονδιακές καταλήψεις των πόλεών μας», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ — κατά το οποίο εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τέθηκαν σε προσωρινή άδεια, εκτός από εκείνους που θεωρούνται απαραίτητοι και τους ζητείται να εργαστούν άμισθοι — έληξε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από 43 ημέρες.

Οι κανόνες της Γερουσίας απαιτούν 60 ψήφους για την ψήφιση νομοσχεδίων για τις δαπάνες, και ο αυξανόμενος αριθμός Δημοκρατικών νομοθετών που αποσύρουν την υποστήριξή τους για το νομοσχέδιο για τις δαπάνες κατέστησε ολοένα και πιο πιθανό ένα ακόμη κλείσιμο της κυβέρνησης μόλις δύο μήνες μετά το τελευταίο.

