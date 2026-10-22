Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, μετά την κύρωση του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης και την έντονη αντίδραση της Αθήνας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος, προσλαμβάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ισχυροί δεσμοί ασφαλείας και γεωπολιτικά μηνύματα

Αθήνα και Άμπου Ντάμπι διατηρούν θερμή οικονομική και γεωπολιτική σχέση, καθώς υπενθυμίζεται ότι προ ετών υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως και με τη Γαλλία.

Έκτοτε η σχέση είναι περισσότερο επενδυτική, με τη χρήση σημαντικών εμιρατινών κεφαλαίων σε ελληνικές επιχειρήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για μια σειρά από κλάδους, όπως θα συζητηθεί και σε μεγάλο συνέδριο που γίνεται σήμερα το μεσημέρι στο ξενοδοχείο The Ilisian.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρέθηκε προ ολίγων μηνών εκ νέου στο Άμπου Ντάμπι, αναμένεται να αναφερθεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η Αθήνα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και την Ανατολική Λιβύη, ότι δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα εις βάρος της, ιδιαίτερα όταν αυτά επιχειρούνται να διαμορφωθούν με τρόπο προδήλως παράνομο.

Εξ ου και η ελληνική διπλωματία πέτυχε την ενιαία τοποθέτηση και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιεί επί προσωπικού αρκετές επικοινωνίες, όπως αντίστοιχα και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επιχειρηματική απόβαση και διμερείς συμφωνίες

Ως προς το οικονομικό σκέλος της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου, ο οποίος έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον κ. Γεραπετρίτη, στην Αθήνα έχει φτάσει και πολυπληθής εμιρατινή επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων. Στο ελληνοεμιρατινό φόρουμ θα συμμετάσχουν και αρκετοί εκπρόσωποι σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και η υπογραφή διμερών διακρατικών μνημονίων συνεργασίας.

Το βαρύ επενδυτικό αποτύπωμα των Εμιράτων στην Ελλάδα

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τα Εμιράτα είναι αρκετά προωθημένες στον ενεργειακό και τεχνολογικό τομέα. Η Masdar έχει ήδη εξαγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε μια συναλλαγή επιχειρηματικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, η DAMAC έχει συμπράξει με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, ενώ η Mubadala έχει επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Παράλληλα, στο κάδρο υπάρχει και η συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας ύψους 4 δισ. ευρώ με την ADQ, η οποία από το 2022 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για πληθώρα παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.