Ο καρκίνος «σιωπά» για χρόνια, αλλά όχι για πάντα. Μια νέα διεθνής μελέτη, ρίχνει φως στη στιγμή που η νόσος αλλάζει ρυθμό, περνώντας από μια φαινομενικά αδρανή φάση σε μια πιο επιθετική και επικίνδυνη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νεοπλασίες μπορούν να παραμένουν κλινικά ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα και να «παίρνουν μπροστά» όταν διαταράσσονται οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA. Όταν δηλαδή το γενετικό υλικό των κυττάρων παύει να διορθώνει αποτελεσματικά τα λάθη του, δημιουργούνται οι συνθήκες για ταχύτερη ανάπτυξη και αυξημένη επιθετικότητα.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Pascale της Νάπολης, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ιταλίας και δημοσιεύτηκε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, περιγράφει αυτή τη μετάβαση με μια χαρακτηριστική εικόνα: έναν «κινητήρα» που ενεργοποιείται ξαφνικά και επιταχύνει την πορεία της νόσου.

Αντίστοιχες έρευνες στη σύγχρονη ογκολογία, επιβεβαιώνουν ότι η αστάθεια του DNA και η αποτυχία των μηχανισμών επιδιόρθωσής του, αποτελούν βασικούς παράγοντες στην εξέλιξη πολλών μορφών καρκίνου. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών, ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες, που θα παρεμβαίνουν ακριβώς στη στιγμή που ο όγκος γίνεται πιο επικίνδυνος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται περισσότερα από 19 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο, ενώ η νόσος ευθύνεται για περίπου 1 στους 6 θανάτους. Παράλληλα, όμως, η πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και στις σύγχρονες θεραπείες έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης σε πολλές μορφές καρκίνου.

Καθώς η επιστήμη αποκωδικοποιεί ολοένα και πιο «βαθιά» τους μηχανισμούς της νόσου, ενισχύεται η ελπίδα ότι ο καρκίνος μπορεί να εντοπίζεται νωρίτερα, να ελέγχεται αποτελεσματικότερα και σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις, να αντιμετωπίζεται με επιτυχία.