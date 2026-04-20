Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Διευθυντή του FBI και το περιοδικό Atlantic, μετά από δημοσίευμα που αμφισβητεί τη συμπεριφορά και την καταλληλότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κατέθεσε αγωγή κατά του The Atlantic και της δημοσιογράφου Σάρα Πιτζπάτρικ, με αφορμή άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή και έκανε λόγο για πρόβλημα αλκοολισμού, το οποίο ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Το αρχικό δημοσίευμα, που επικαλούνταν περισσότερες από 24 ανώνυμες πηγές, περιέγραφε «εμφανή μέθη» και ανεξήγητες απουσίες του Πατέλ, προκαλώντας ανησυχία σε στελέχη του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, ο τίτλος του άρθρου άλλαξε, διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες αιχμές για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξαν περιπτώσεις όπου συσκέψεις καθυστερούσαν ή επαναπρογραμματίζονταν, ενώ γινόταν λόγος για δυσκολία επικοινωνίας με τον ίδιο, γεγονός που –όπως αναφερόταν– επηρέαζε τη λήψη αποφάσεων.

Ο Κας Πατέλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας στο Reuters ότι το δημοσίευμα είναι «ψευδές» και ότι οι συντάκτες του είχαν ενημερωθεί για την πραγματική κατάσταση πριν από τη δημοσίευση.

Την ίδια ώρα, ο αρχισυντάκτης του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλνμπεργκ, υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι είναι τεκμηριωμένο, παρά τις απειλές για νομικές ενέργειες.

Στην αγωγή του, ο Πατέλ υποστηρίζει ότι το περιοδικό δημοσίευσε «κατασκευασμένους και ψευδείς ισχυρισμούς» με στόχο να πλήξει τη φήμη του και να τον απομακρύνει από τη θέση του. Ζητά αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το περιοδικό αγνόησε τις διαψεύσεις του FBI και δεν έδωσε επαρκή χρόνο για απάντηση, καθώς –όπως υποστηρίζει– το άρθρο δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά από σχετική επιστολή του δικηγόρου του προς τη νομική υπηρεσία του μέσου.