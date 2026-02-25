O Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) κατέγραψε σε βίντεο με μορφή timelapse, τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο τη νύχτα της 26ης προς την 27η Δεκεμβρίου 2025.

Στο βίντεο διακρίνονται εμφανώς οι πύραυλοι, οι οποίοι κατευθύνονται προς την ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πύραυλοι είναι τύπου Kh-101 και Iskander.

Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα πλήγματα της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα είναι ορατά και από το διάστημα.

Δείτε σχετικό βίντεο: