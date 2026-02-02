Ισχυρό πολιτικό μήνυμα σε εθνικό επίπεδο στέλνει το αποτέλεσμα της ειδικής εκλογής για τη Γερουσία της πολιτείας του Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τέιλορ Ρέμετ, επικράτησε με άνεση σε μια εκλογική περιφέρεια, που θεωρείται προπύργιο των Ρεπουμπλικανών.

Η ήττα αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αρνητικών εξελίξεων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, λίγους μόλις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η εκλογική αναμέτρηση αφορούσε το Senate District 9 στην ευρύτερη περιοχή του Φορτ Γουόρθ και προκηρύχθηκε εκτάκτως μετά την παραίτηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Κέλι Χάνκοκ, ο οποίος ανέλαβε άλλο πολιτειακό αξίωμα. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει την ίδια περιφέρεια με διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων.

Παρότι ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στη Ρεπουμπλικανή υποψήφια Λι Γουάμσγκανς μόλις μία ημέρα πριν από την κάλπη, μετά την ήττα της έσπευσε να αποστασιοποιηθεί, δηλώνοντας ότι «δεν αναμείχθηκε» και πως επρόκειτο για «μια τοπική εκλογή στο Τέξας».

Σε αντίθεση με τη στάση του πρώην προέδρου, ο αντικυβερνήτης της πολιτείας Νταν Πάτρικ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καμπανάκι κινδύνου για τους Ρεπουμπλικανούς σε ολόκληρο το Τέξας», τονίζοντας ότι καμία περιφέρεια δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Ο Ρέμετ, πρώην στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και συνδικαλιστής, επικράτησε με διαφορά άνω των 14 ποσοστιαίων μονάδων, δίνοντας έμφαση στο κόστος ζωής, τη δημόσια εκπαίδευση και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η εκστρατεία του υποστηρίχθηκε ενεργά από εθνικούς Δημοκρατικούς οργανισμούς και ενώσεις βετεράνων, οι οποίοι επένδυσαν σημαντικούς πόρους. «Αυτή η νίκη ανήκει στους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας ενισχύει το αφήγημά τους περί αυξανόμενης πολιτικής δυναμικής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, μετά και από επιτυχίες σε πολιτειακές και δημοτικές αναμετρήσεις στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια. Ταυτόχρονα, εντείνει την ανησυχία στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, για πιθανή απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο.

Αναλυτές, πάντως, επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα ειδικών εκλογών, δεν προδικάζουν απαραίτητα τις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Ρέμετ θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τη Γουάμσγκανς στις γενικές εκλογές για πλήρη τετραετή θητεία, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.