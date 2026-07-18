Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Louis Vuitton, η αξία των οποίων αγγίζει τα 1.175 ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας για την απαγωγή και τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα.

Ο Τζακ Σάλιβαν απήχθη από την περιοχή Γουόλθαμ Άμπι στο Έσεξ στις 22 Ιουνίου. Μετά από μια άγρια επίθεση που τον άφησε σοβαρά τραυματισμένο, εντοπίστηκε σε πάρκινγκ στο Τσέσχαντ του Χέρτφορντσαιρ. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ημέρες αργότερα.

Στο πλαίσιο της εξιχνίασης της υπόθεσης, οι ντετέκτιβ ζητούν τώρα τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό των μπλε Louis Vuitton παπουτσιών του θύματος, τα οποία παραμένουν άφαντα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιος είτε τα φοράει αυτή τη στιγμή –ίσως χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή τους– είτε προσπαθεί να τα μεταπωλήσει.

«Θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στην οικογένεια του Τζακ», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Greg Wood.

Το ύποπτο όχημα και οι συλλήψεις

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός μαύρου Mitsubishi Outlander, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την απαγωγή και έχει ήδη κατασχεθεί. Το συγκεκριμένο SUV είχε κλαπεί στις 3 Ιουνίου από το Λόουτον και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας (HY16 FZR). Το όχημα εγκαταλείφθηκε τελικά στις 23 Ιουνίου στην περιοχή Γουόλθαμ Κρος.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών υπόπτων για τη δολοφονία, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έκκληση προς τους πολίτες

Ο επιθεωρητής Wood κάλεσε οποιονδήποτε είδε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατά το διάστημα από 3 έως 23 Ιουνίου, ή γνωρίζει οτιδήποτε για τα μπλε παπούτσια, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές μέσω της ειδικής πύλης της Αστυνομίας του Έσεξ.

Πηγή: Dailymail