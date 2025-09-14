Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, φέρεται να συγκατοικούσε με ένα τρανς άτομο, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το άτομο αυτό, που βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα, συνεργάζεται πλήρως με το FBI και παρέδωσε τις σχετικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Ρόμπινσον φέρεται να υποδείκνυε το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο, σε δασώδη περιοχή.

Πηγή που μίλησε στο Fox News ανέφερε ότι ο δράστης ζούσε με το τρανς άτομο, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής φύση της σχέσης τους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι δύο ήταν φίλοι και έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια, ενώ το άτομο που βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης δεν θεωρείται ύποπτο.

JUST IN: Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, was in a “romantic relationship” with a transgender partner, FBI sources tell FOX News Digital. The partner is fully cooperating with law enforcement and not currently accused of criminal activity. pic.twitter.com/jn6hXTpo7s — Fox News (@FoxNews) September 13, 2025

Νωρίτερα, η Daily Mail είχε αναφέρει ότι ο Ρόμπινσον συγκατοικούσε με τον 22χρονο Λανς Τουίγκς, χωρίς να είναι σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Ο παππούς του Τουίγκς απέφυγε να σχολιάσει φήμες περί «τρανς κινήτρου» πίσω από τη δολοφονία και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την κατάσταση του εγγονού του.

Φίλοι τους δήλωσαν ότι οΡόμπινσον και ο Τουίγκς ήταν μέρος μιας μεγάλης ομαδικής συνομιλίας φίλων gamers, κυρίως από το πανεπιστήμιο του Robinson, το Pine View High School, η οποία φιλοξενούνταν στο διαδικτυακό δίκτυο συνομιλίας Discord.

Τα φερόμενα ενοχοποιητικά μηνύματα του Ρόμπινσον προς τον Τουίγκς στάλθηκαν επίσης μέσω Discord, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε την Παρασκευή.

Πηγές του FBI που επικαλείται το Fox News Digital ανέφεραν ότι ο Ρόμπινσον και ο Τουίγκς, εκτός από συγκατοίκηση, είχαν και ρομαντική σχέση. Ο Τουίγκς συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και δεν κατηγορείται για κάποια εγκληματική ενέργεια.

Unmasking "Luna": How I found the evidence confirming that the Charlie Kirk assassin suspect's alleged lover is trans, anti-Christian and on hormones. Suspect Tyler Robinson allegedly killed Charlie while he was answering a question about trans shooters. https://t.co/K3QgcU4agD — Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 14, 2025

Μέλος της οικογένειας του Τουίγκς χαρακτήρισε τον τελευταίο ως «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ερωτικής σχέσης ή να σχολιάσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις ή την πορεία φυλομετάβασης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τουίγκς έχει ήδη προσαχθεί για ανάκριση, ενώ το Σάββατο η New York Post ανέφερε ότι στο διαμέρισμα που μοιράζονταν δεν βρισκόταν κανείς.